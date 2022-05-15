Thông tin MỚI về vụ vợ sát hại chồng rồi giấu xác dưới ao ở Cà Mau, 4 tháng sau đi đầu thú vì ám ảnh

Xã hội 15/05/2022 13:33

Vụ việc vợ tới công an tự thú chém chết chồng rồi giấu xác dưới ao suốt 4 tháng nhận đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Liên quan tới vụ việc vợ tới công an tự thú chém chết chồng rồi giấu xác dưới ao suốt 4 tháng gây xôn xao dư luận, theo Vietnamnet đưa tin, vào ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt khẩn cấp, tạm giam bà S.T.H (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo một lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, chồng của nghi can H. là ngư phủ. Sau khi giết chồng, bà H. nói với mọi người là ông đi theo tàu cá nên mọi người không nghi ngờ. 

Vị lãnh đạo thông tin thêm: "Gia đình nhà chồng bà H. chuẩn bị tát ao bắt cá để làm đám giỗ cho mẹ chồng. Biết khả năng vụ việc bị lộ, không thể che giấu tội ác của mình nên nghi can đến cơ quan công an địa phương đầu thú".

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Thi thể nạn nhân được tìm thấy - Ảnh: Tổ Quốc

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, vào chiều 13/4, bà S.T.H. (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến công an địa phương tự thú về việc đã giết chồng là ông L.V.T. (42 tuổi) và giấu xác dưới ao cạnh nhà.

Theo lời khai ban đầu của bà H., cách đây khoảng 4 tháng, trong lúc cự cãi với chồng, bà H. lấy dao chém ông T. nhiều nhát làm ông tử vong. Sau khi chém chết chồng, bà H. kéo xác ông T. dìm xuống dưới ao cạnh nhà và cột một cục sắt để thi thể ông T. không nổi lên.

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Người dân xung quanh bàng hoàng về vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ Online
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Người dân hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Tổ Quốc

Tuy nhiên, sau đó luôn bị ám ảnh bởi vụ việc mà mình gây ra, bà H. đến công an địa phương tự thú. Tiếp nhận thông tin, công an đến hiện trường và tìm thấy 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam và 1 quần jeans. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bơm nước trong ao tìm thi thể nạn nhân, tang vật.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ.

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