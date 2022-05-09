Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có báo cáo mới về vụ án hình sự liên quan đến việc bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) dùng cán chổi đánh nhập viện.

Theo chia sẻ thồn từ Vietnamnet, liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị dì ruột dùng cán chổi nhôm đánh nhập viện gây xôn xao dư luận, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) dùng cán chổi đánh nhập viện.

Cụ thể, vào sáng 9/5, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “hành hạ cháu”, Thượng tá Phan Ngọc Tố, thủ trưởng Cơ quan Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Huyền tại cơ quan điều tra - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, Theo báo Thanh niên đưa tin, vào sáng 26/4, cháu bé 4 tuổi được người thân đưa tới học tại Trường mầm non TT. Thiên Cầm. Tại đây, các giáo viên phát hiện cháu Tr. có những biểu hiện bất thường, toàn thân xuất hiện nhiều vết bầm tím, vùng mặt bị sưng tấy và vùng đầu có dấu hiệu chảy máu. Các cô giáo đã đưa cháu sang trạm y tế địa phương để thăm khám, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Vào khoảng 14h chiều 26/4, cháu Tr, được đưa vào Khoa ngoại thần kinh thuộc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để bác sĩ thăm khám trong tình trạng bị chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím. Qua kiểm tra, bác sĩ nghi những vết thương này do bị đánh nên trình báo đến Công an thị trấn Thiên Cầm để điều tra làm rõ.

Cháu Tr. bị dì ruột đánh phải nhập viện, tỷ lệ thương tật 9% - Ảnh: Báo Thanh niên

Qua kết quả giám định thương tích của cháu Tr. là 9%, cơ quan chức năng đã triệu tập dì ruột của cháu là Nguyễn Thị Huyền để điều tra làm rõ về hành vi trên. Theo lời khai ban đầu, Huyền khai nhận do cháu lười ăn nên dùng cán chổi sắt đập liên tiếp vào người cháu.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

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