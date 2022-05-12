Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị dì ruột đánh gây thương tích khắp cơ thể gây xôn xao dư luận, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã có những thông tin mới về Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1999) với hành vi hành hạ cháu ruột.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi bị dì ruột đánh gây thương tích khắp cơ thể, vào chiều ngày 11/5, Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1999) về hành vi hành hạ cháu ruột.

Nguyễn Thị Huyền tại cơ quan công an - Ảnh: Internet

Trước đó, theo báo Lao Động đưa tin, vào khoảng 9h ngày 26.4, Công an thị trấn Thiên Cầm nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc cháu bé L.Q.T. (gần 4 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) có biểu hiện bị bạo hành, đánh đập dẫn đến chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím phải nhập viện.

Kiểm tra các vết thương này có dấu hiệu nghi ngờ cháu bé bị bạo hành, phía bệnh viện đã trình báo đến Công an thị trấn Thiên Cầm để điều tra làm rõ.

Huyền đã sử dụng móc áo, cán chổi, cây lau nhà đánh cháu đến gãy cán - Ảnh: Infornet/Vietnamnet

Vào cuộc điều tra, đối tượng khai nhận do mẹ cháu T (là chị gái ruột của Huyền) đi làm ăn xa nên từ tháng 11.2020 đến nay, chị gửi con gái để Huyền chăm sóc. Trong 2 ngày 24 và 25.4, do cháu không chịu ăn nên đối tượng đã sử dụng móc áo, cán chổi lau nhà đánh đập vào nhiều khu vực trên cơ thể. Kết quả giám định, cháu T bị thương tích 9%.

Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra làm rõ.

Thông tin MỚI về vụ dì ruột dùng cán chổi nhôm đánh bé gái 4 tuổi nhập viện, thương tích đầy mình Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có báo cáo mới về vụ án hình sự liên quan đến việc bé Lê Quỳnh Tr. (4 tuổi) bị dì ruột là Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú thị trấn Thiên Cầm) dùng cán chổi đánh nhập viện.

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