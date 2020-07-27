Chiều nay, Bộ Y tế cho biết có thêm 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 431 ca bệnh.
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Chiều 27/7, Bộ Y tế công bố thêm 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 4 nhân viên y tế. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã có tổng cộng 431 ca bệnh.
Sau khi được phong toả ngày 26/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Đà Nẵng, kết quả xét nghiệm ngày 27/7 có 11 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.
CA BỆNH 421 (BN421): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, địa chỉ tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
CA BỆNH 422 (BN422): Bệnh nhân nam, 63 tuổi, Phường Hoà Mình, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
CA BỆNH 423 (BN423): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 424 (BN424): Bệnh nhân nữ, 58 tuổi, nhân viên Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 425 (BN425): Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, bệnh nhân đang điều trị tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 426 (BN426): Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 427 (BN427): Bệnh nhân nam, 45 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 428 (BN428): Bệnh nhân nam,70 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 429 (BN429): Bệnh nhân nữ, 53 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 430 (BN430): Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, bệnh nhân khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.
CA BỆNH 431 (BN431): Bệnh nhân nam, 55 tuổi, bệnh nhân Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đà Nẵng.
Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.