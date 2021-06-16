‘Thánh nổ’ CEO 500 nghìn tỷ khiến CĐM cười ngất: 'Tôi chẳng có tiền, tôi ở nhà cấp 4 nhưng tôi có chất xám, giúp ích cho dân'

Xã hội 16/06/2021 10:23

CEO mở doanh nghiệp với 500 nghìn tỷ lại gây thêm nhiều tranh cãi khi có những phát ngôn mới trong buổi livestream họp báo quảng bá về công ty.

CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh từng gây xôn xao giới kinh doanh khi đăng kí siêu doanh nghiệp với mức vốn điều lệ khủng lên tới con số 500 nghìn tỷ. Mới đây, CEO 8x này đã mở một buổi họp báo online quy mô nhỏ tại nhà để tiếp tục quảng cáo về mô hình hoạt động và nguồn doanh thu khủng khiếp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động toàn cầu (Auto Investment Group). Đồng thời, ông còn gây sốc hơn khi cho biết chuẩn bị mua thêm 30% cổ phần của Lina Network - một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain, bigdata và AI hot nhất hiện nay.

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CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh tổ chức họp báo online bằng việc livestream để quảng cáo về nguồn doanh thu 500 nghìn tỷ đầu tư cho doanh nghiệp mới mở - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, liên hệ với Lina Network để trao đổi này về thông tin này, ông Trần Văn Bách – CEO của Lina Network cho biết hoàn toàn không liên quan đến nhân vật có tên Nguyễn Vũ Quốc Anh. Ngoài ra, vị CEO của doanh nghiệp này cũng khẳng định Quốc Anh quá "ảo" khi nói vốn điều lệ là con số 500 nghìn tỷ, ông nói:

"Số tiền 500.000 tỷ của Quốc Anh cũng "ảo", hình ảnh không được tốt, nên ban điều hành công ty không muốn liên lụy cũng như mong muốn những thông tin không đúng và chưa được xác thực này không bị lan truyền ra bên ngoài".

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Trần Văn Bách – CEO của Lina Network khẳng định Quốc Anh quá 'ảo' khi nói vốn điều lệ là con số 500 nghìn tỷ - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc nói mua 30% cổ phần Lina Network, Nguyễn Vũ Quốc Anh còn nói về nguồn tiền với vốn điều lệ 500 nghìn tỷ. Ông cho biết sẽ kêu gọi các tập đoàn lớn như Vingroup tài trợ cho vài tỷ để vận hành công ty. Ông Quốc Anh, còn tự tin rằng mình có nhiều cách để kiếm ra nguồn tiền như dùng tiền của các quỹ đầu tư thế giới, ông nói:

"Các tập đoàn lớn đầu tư vào công nghệ lớn lắm, GAB Group chi phí vận hành chỉ vài trăm triệu đồng nhưng cam kết mang về tỷ USD, các bạn nghĩ sao quá okie rồi. Tôi còn nhiều chiến lược để kiếm tiền lắm".

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Ông rất tự tin nói rằng mình có rất nhiều cách để kiếm tiền cho doanh nghiệp - Ảnh: Chụp màn hình

Quốc Anh nói rằng nếu ông nổ thì ông đã không tổ chức buổi họp báo như thế này, CEO cho biết mình có kinh nghiệm học tập từ các ông lớn nên có thể vận hành kinh doanh được và mong muốn các tập đoàn lớn góp vốn để ông có cơ hội phát triển:

"Tôi được làm cho các doanh nghiệp như Vingroup, Novaland, tôi đi làm nhỏ thôi nhưng tôi học hỏi từ những người sếp. Tôi hay đi nói chuyện với các vị CEO lắm, tôi ghi các phân tích của họ hay chỗ nào để mình đưa ra công thức riêng cho mình để vận hành kinh doanh. Thời gian đó rất lâu rồi, tôi phân tích đưa ra kết quả thành công, nên tôi mong muốn mấy tập đoàn lớn Việt Nam như anh hai, anh ba, cho tôi cơ hội được chia sẻ và phát triển".

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Nơi ở và nơi làm việc hiện tại của CEO 500 nghìn tỷ Nguyễn Vũ Quốc Anh - Ảnh: Internet

Livestream của ông nhanh chóng thu hút người xem, nhiều người còn không ngần ngại đặt cho ông cái tên là "thánh nổ". Một số người còn nói rằng những điều ông kể chỉ dành để kể chuyện cho con nít nghe. 

‘Thánh nổ’ CEO 500 nghìn tỷ khiến CĐM cười ngất: 'Tôi chẳng có tiền, tôi ở nhà cấp 4 nhưng tôi có chất xám, giúp ích cho dân' - Ảnh 5
Bình luận của người xem trong buổi họp báo online của CEO 500 nghìn tỷ - Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, CEO 8x còn gây cười hơn khi ông phát biểu rằng mình không có tiền nhưng lại muốn giúp Việt Nam vươn ra thế giới, ông bày tỏ: "Tôi chẳng có tiền gì nhưng tôi có chất xám, giúp ích cho người dân mình. Tôi không phải tỷ phú, tôi chẳng có gì hết, tôi ở nhà cấp 4, tôi sống âm thầm lắm do sự cố thôi chứ tôi không muốn PR này kia".

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CEO Nguyễn Vũ Quốc Anh cho rằng công ty ông sẽ kiếm 50 tỷ USD trong tương lai khiến mọi người bán tín bán nghi.

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