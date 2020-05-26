Thanh niên sàm sỡ cô gái đi cùng người yêu, còn vênh váo 'mày biết bố mày là ai không?' và cái kết đắng lòng

Thanh niên sàm sỡ cô gái đi cùng người yêu, còn lớn tiếng quát tháo 'mày biết bố mày là ai không?' đã phải nhận cái kết khiến tất cả hả hê.

Tối 25/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip hai thanh niên đánh nhau trong cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội khiến dân tình xôn xao bàn tán.

Theo thông tin được chia sẻ, nam thanh mặc áo trắng đã có hành vi "động chạm" người phụ nữ áo đỏ đi cùng người yêu.

Khi nghe cô gái kêu lên, người bạn trai đã hỏi thanh niên áo trắng về hành động trên, thậm chí còn yêu cầu trích xuất camera để xác minh. Tuy nhiên, thanh niên áo trắng phủ nhận, thậm chí còn buông lời chửi bới, xúc phạm đối phương. Anh ta cởi áo và liên tục hét lớn: "Mày biết bố mày là ai không?".

Lời qua tiếng lại, hai thanh niên lao vào đánh nhau khiến nhân viên cửa hàng phải can ngăn thì mới dừng lại.

Thanh niên áo trắng được cho là đã sàm sỡ người phụ nữ áo đỏ - Ảnh cắt từ clip

Sau một hồi tranh cãi... - Ảnh cắt từ clip

... thì hai thanh niên lao vào đánh nhau - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, clip gây bão mạng xã hội và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều lên án hành vi của thanh niên mặc áo trắng.

"Nghe nói thanh niên cởi trần ngồi ở cửa hàng tới nửa đêm mà chẳng có anh em nào tới ứng cứu. Ngoài ra chưa ai biết bố thanh niên ấy là ai cả!"; "Đã sàm sỡ phụ nữ rồi còn huênh hoang đánh người"; "Mong có chế tài phạt thật nặng để không tái diễn những hành vi tương tự nữa"..., dân mạng bình luận.

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