Quảng Bình: Kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh trường học sàm sỡ nữ sinh lớp 5

Xã hội 19/05/2020 15:33

Vụ việc kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh của một trường tiểu học giở trò đồi bại với nữ sinh lớp 5 đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, bà Hà Thị Vẽ - Hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) xác nhận vụ việc một kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh của trường, sàm sỡ một nữ sinh lớp 5 khi đang đi vệ sinh.

Quảng Bình: Kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh trường học sàm sỡ nữ sinh lớp 5 - Ảnh 1
Ngôi trường xảy ra vụ việc kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh sàm sỡ nữ sinh lớp 5 gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Dân sinh, vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18/5, một nữ sinh lớp 5 đã xin giáo viên bộ môn ra ngoài đi vệ sinh. Khoảng 5 phút sau, em chạy vào la hét với vẻ mặt hoảng sợ. Nữ sinh này kể lại với giáo viên việc mình vừa bị một kẻ lạ mặt sàm sỡ vùng ngực trong nhà vệ sinh. Sau khi la hét, vùng vẫy, em đã thoát được ra ngoài.

Quảng Bình: Kẻ biến thái lẻn vào nhà vệ sinh trường học sàm sỡ nữ sinh lớp 5 - Ảnh 2
Khu vực tường rào kẻ biến thái nhảy qua để vào trường và trốn ra ngoài - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhà trường đã trình báo sự việc với cơ quan công an đồng thời trấn an tinh thần học sinh. Nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua trích xuất camera an ninh của trường, công an phát hiện một kẻ lạ mặt đã nhảy qua tường rào, đột nhập vào nhà vệ sinh nữ. Sau khi nữ sinh chạy thoát, gã đã bỏ chạy để tránh bị bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm kẻ biến thái để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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Từ khóa:   Quảng Bình giở trò đồi bại sàm sỡ học sinh

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