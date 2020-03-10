An Giang: Nam điều dưỡng bị bắt vì sàm sỡ cô gái trẻ đang treo quần áo bên đường

Nhìn thấy cô gái trẻ đứng treo quần áo bên đường, nam điều dưỡng chạy xe máy tiếp cận rồi sàm sỡ. Sau khi sàm sỡ phụ nữ, đối tượng đã gây tai nạn trên đường bỏ chạy.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết đơn vị này đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của đối tượng T.L.M.Đ.K (sinh năm 1995, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi sàm sỡ phụ nữ. Nạn nhân là chị N.T.K.Đ (sinh năm 1999, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Theo thông tin trên Tiền phong, vào khoảng 8 giờ ngày 6/3, chị Đ. đang đứng treo quần áo thì một thanh niên lạ mặt chạy xe tới, dùng tay sờ vùng kín của nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau đó, khi K. điều khiển xe máy đến khu vực phường Bình Đức thì gây tai nạn giao thông.

Nam thanh niên giở trò sàm sỡ phụ nữ khi nạn nhân đang phơi đồ trên đường - Ảnh: Internet Chị Đ. đã đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng xác định thanh niên sàm sỡ nạn nhân là K., mời đối tượng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sàm sỡ của mình. Cũng theo nguồn tin trên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang xác nhận K. là điều dưỡng tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện này. Lãnh đạo bệnh viện cũng cho biết thêm, khi có kết quả xử lý từ cơ quan công an, đơn vị sẽ xem xét mức độ vi phạm và đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp để không gây ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên Báo Đất Việt, sau khi đoạn clip K. sàm sỡ chị Đ. được đăng trên mạng xã hội, gia đình K. cùng người vợ đến shop chị Đ. đang làm thuê để xin lỗi. Trước đó, vào tháng 9/2019 tại Quảng Nam cũng đã xảy ra vụ việc cô gái bị sàm sỡ khi phơi đồ. Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 7/9, chị P.L đang đứng phơi đồ trước xóm trọ tại khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ) thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy chạy ngang giở trò biến thái. Hình ảnh cô gái bị sàm sỡ được camera ghi lại - Ảnh: Internet Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng này chính là N.T.T (28 tuổi, ngụ xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ). Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

TP.HCM: 'Yêu râu xanh' U60 cho bé gái 9 tuổi 50 nghìn rồi chở đến nơi vắng sàm sỡ Sau khi sàm sỡ bé gái 9 tuổi, người đàn ông 58 tuổi chở nạn nhân về thì bị người dân bắt được. Sau đó, đối tượng đã bị công an đưa về trụ sở làm việc.

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