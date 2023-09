An Giang: Nam điều dưỡng bị bắt vì sàm sỡ cô gái trẻ đang treo quần áo bên đường

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho biết đơn vị này đã tiến hành lấy lời khai ban đầu của đối tượng T.L.M.Đ.K (sinh năm 1995, ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật vì hành vi sàm sỡ phụ nữ. Nạn nhân là chị N.T.K.Đ (sinh năm 1999, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Theo thông tin trên Tiền phong, vào khoảng 8 giờ ngày 6/3, chị Đ. đang đứng treo quần áo thì một thanh niên lạ mặt chạy xe tới, dùng tay sờ vùng kín của nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau đó, khi K. điều khiển xe máy đến khu vực phường Bình Đức thì gây tai nạn giao thông.