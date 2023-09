Sau khi sàm sỡ bé gái 9 tuổi, người đàn ông 58 tuổi chở nạn nhân về thì bị người dân bắt được. Sau đó, đối tượng đã bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Mới đây, Công an quận 8, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Đ.N.S (58 tuổi, ngụ quận 10, làm nghề chạy xe ôm) để điều tra, xử lý về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, S. đã có hành vi sàm sỡ bé gái 9 tuổi. Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26/2, S. chạy xe máy vào con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 (TP.HCM) thì gặp bé Q. chạy xe đạp. Nhìn thấy bé Q. đi một mình, S. tiếp cận nhờ bé xếp lại cái ghế và cho 50 nghìn đồng.

'Yêu râu xanh' U60 bị bắt khi sàm sỡ bé gái - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ Quốc, sau đó S. dụ dỗ bé gái lên xe chở đi chơi. Khi tới căn nhà vắng trên đường Phạm Thế Hiển, gã dừng lại và thực hiện hành vi dâm ô với nạn nhân. Sợ hãi, bé gái khóc la, cầu cứu. Sợ mọi người phát hiện, S. chở nạn nhân về lại chỗ cũ.

Khi đang chạy trên đường thì ba bé Q. phát hiện, hô hoán người dân và trình báo công an do nghi bắt cóc trẻ em. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa S. về trụ sở làm việc. Bên cạnh đó, vào ngày 27/2, cơ quan công an đã đưa bé Q. đi giám định để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

