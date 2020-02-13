Lợi dụng lúc vắng người, gã nhân viên khách sạn 42 tuổi đã dâm ô 5 bé gái tại một công viên. Hiện gã "yêu râu xanh" này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Trí (42 tuổi, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để điều tra hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Trước đó, đối tượng này đã dâm ô 5 bé gái tại một công viên. Theo thông tin ban đầu, vào tối 27/1 công an địa phương nhận được tin tố giác từ gia đình của 5 bé gái từ 8 đến 15 tuổi sống gần một khách sạn trên địa bàn phường Linh Trung.

Lợi dụng lúc vắng người, gã 'yêu râu xanh' đã dâm ô 5 bé gái tại công viên - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, gia đình các nạn nhân đề nghị công an làm rõ việc các bé gái này bị một nhân viên khách sạn khống chế và có hành vi xâm hại tình dục. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin từ VOV cho biết qua trích xuất hình ảnh từ camera, lực lượng chức năng xác định người đàn ông này tên Nguyễn Hữu Trí - nhân viên một khách sạn. Vào thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng thấy các bé chơi ở gần khách sạn nên dụ dỗ rồi khống chế để thực hiện hành vi dâm ô.

Đến ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thủ Đức đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng. Qua nhiều ngày củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Hữu Trí.

Cháu gái bị gã hàng xóm dâm ô trong nhà, bà nội phát hiện hoảng hồn hô hoán Sau khi rửa chén vào, người bà phát hiện bé gái bị dâm ô nên hô hoán và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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