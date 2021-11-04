Thanh Hóa: Ca F0 trong cộng đồng từng đi ăn đám giỗ, viếng đám ma

Xã hội 04/11/2021 09:42

Bệnh nhân dương tính Covid-19 mới phát hiện trong cộng đồng tại TP. Thanh Hóa từng đi ăn đám giỗ, viếng đam ma, đi câu cá,...

Theo GiadinhNet thông tin, sáng 4/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP. Thanh Hóa cho biết, phát hiện ca F0 trong cộng đồng là lao động tự do, có địa chỉ tại số nhà 242, đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương.

Qua điều tra dịch tễ, được biết, khoảng 17 giờ ngày 22/10, bệnh nhân đã cùng con trai đến Trạm Y tế phường Đông Hương tiêm vắc xin COVID-19 (thời điểm này không có người đến tiêm).

Trưa 27/10, bệnh nhân đi xe gia đình, cùng mẹ đẻ, chị gái, em trai đến thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc dự đám giỗ nhà anh T. V. G. (hiện anh G. đang cư trú tại xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Trong đám giỗ có 08 người (Vĩnh Lộc).

Khoảng 8h30’ ngày 28/10, bệnh nhân đi viếng đám tang tại số nhà 77 Lương Ngọc Quyến, phường Trường Thi. Sau đó, đi xe ô tô cá nhân đến nhà bà N. T. H. (địa chỉ thôn Hồng Nhuệ 2, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa) để mua rượu về ngâm thuốc bắc nhưng không mua được rượu. Tuy nhiên, tại đây cũng là nhà của F0 N.N.A. (người này từ Đồng Nai về ngày 26/10 đến ngày 30/10 có xét nghiệm RT-PCR dương tính).

Thanh Hóa: Ca F0 trong cộng đồng từng đi ăn đám giỗ, viếng đám ma - Ảnh 1
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống - Ảnh: GiadinhNet

Chiều ngày 29/10, bệnh nhân đến lại nhà bà N.T.H. địa chỉ thôn Hồng Nhuệ 2, xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa tiếp xúc với bà H. để mua rượu. Hiện tại bà H. đang được cách ly tập trung và có biểu hiện ho, mệt mỏi và đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Ngày 01/11, khoảng 9-10h, bệnh nhân đến hồ câu Văn Tĩnh (Đại lộ Nam Sông Mã, Đông Hải) có tiếp xúc với anh H.M.T. (phường Đông Hương) và M.V.T. ( phường Đông Vệ).

Chiều ngày 02/11, bệnh nhân có dấu hiệu sốt và mệt mỏi, được con trai đưa đến bệnh viện Đa khoa Thanh Hà khám, ngày 3/11, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Đến 16h ngày 3/11, đã truy vết được 23F1, trong đó tại TP. Thanh Hóa 13 người, 9 người ở Vĩnh Lộc và 1 người tại Hà Nội. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời cụm dân cư từ số nhà 236 đến số nhà 256 đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương.

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