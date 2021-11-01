Bắc Giang kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 sau khi phát hiện thêm nhiều F0

Xã hội 01/11/2021 07:59

Để phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang quyết định kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 31/10, tỉnh Bắc Giang tiếp tục phát hiện thêm 19 ca F0, trong đó có 18 ca tại doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Quang Châu (3 ca là F1 đã được cách ly trước đó), 1 ca ở huyện Yên Dũng có yếu tố dịch tễ là công nhân Công ty SL Vina thuộc khu Công nghiệp Quế Võ I, tỉnh Bắc Ninh.

Để phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang quyết định kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh. Bệnh viện dã chiến số 2 chịu trách nhiệm thu dung, khám bệnh, điều trị, theo dõi bệnh nhân nghi ngờ và bệnh nhân xác định mắc COVID-19.

Đồng thời, tỉnh Bắc Giang cũng quyết định kích hoạt khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. Ngoài ra, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang, nơi đã xuất hiện F0, tập trung nhiều công nhân nhất tỉnh Bắc Giang) quyết định tạm dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên toàn địa bàn huyện.

Bắc Giang kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2 sau khi phát hiện thêm nhiều F0 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các cơ sở kinh doanh, hàng quán phục vụ ăn uống chỉ được phép bán cho khách mang về, không được phép phục vụ khách ăn tại chỗ. Đối với các xã, thị trấn có ca F0 chỉ họp chợ tối đa 3 phiên/tuần. Một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu tạm dừng hoạt động như: Karaoke và các loại hình hát cho nhau nghe, quán bar, club dưới các hình thức, trò chơi điện tử, game online, bi-a... dừng (cấm) các hoạt động kinh doanh ở vỉa hè, lòng đường, chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong. Tại các xã, thị trấn có ca F0 cho học sinh nghỉ học, chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Toàn bộ các hoạt động tổ chức liên hoan, sinh nhật, tân gia, khai trương, gặp mặt tạm dừng và không tổ chức đám cưới. Nếu có việc tang, tập trung không quá 20 người, đoàn viếng không quá 5 người và phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Giang có 64 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh tiêm được 1.287.611 liều vắc xin (mũi 1: 991.408 liều, mũi 2: 296.206 liều), đạt 84,19% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi.

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