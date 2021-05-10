Trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, một nhóm gồm 6 thanh niên rủ nhau ra giữa nghĩa trang để đánh bạc.

Báo Bắc Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc. Đáng lưu ý, các đối tượng trên tụ tập đánh bạc trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp.

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút, ngày 9/5, tại nghĩa trang Mã Khá, thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp với Công an xã Đại Lâm bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh liêng.

Các đối tượng gồm: Đỗ Văn Biên (sinh năm 1992), Nguyễn Công Trường (sinh năm 1998), Nguyễn Công Ba (sinh năm 1999), Đỗ Văn Huân (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Ngọ (sinh năm 1990), cùng trú tại thôn Đại Giáp (xã Đại Lâm) và Nguyễn Đình Thưởng (sinh năm 1995) ở thôn Quyết Chiến, xã Lão Hộ (Yên Dũng).

6 đối tượng ở cơ quan công an - Ảnh: Báo Bắc Giang

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 6,7 triệu đồng trên chiếu bạc cùng một số vật dụng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định

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