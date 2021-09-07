Sốc: Vật dụng gia đình nằm 'la liệt' dưới sảnh chung cư, nghi do vợ chồng cãi nhau ném hết đồ đạc trong nhà từ tầng cao xuống đất

Xã hội 07/09/2021 08:51

Mới đây, mạng xã hội được dịp xôn xao trước hình ảnh hàng loạt các vật dụng gia đình nằm ngổn ngang trước sảnh một chung cư. Theo thông tin ban đầu, sự việc là do mâu thuẫn gia đình, cặp vợ chồng lúc mất bình tĩnh đã ném đồ đạc từ tầng cao xuống đất.

Theo Đất Việt, tối ngày 6/9, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh phía trước sảnh của một căn chung cư với la liệt quần áo, vali và các đồ dùng sinh hoạt khác. Theo thông tin từ người chia sẻ bài viết, "bãi chiến trường" xuất phát từ một mâu thuẫn gia đình trong đêm. Theo đó, cặp vợ chồng đã xảy ra cãi vã và trong lúc không kèm chế đã ném đồ đạc từ tầng 25 xuống đất. May mắn là thời điểm xảy ra vụ việc, không có người qua lại bên dưới.

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'Hiện trường' vụ việc - Ảnh: Internet

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Vì rơi xuống từ tầng cao nên đa phần đồ đạc đề đã hỏng, mảnh vỡ văng tung tóe. Tiếng rơi vỡ khiến nhiều cư dân chung cư chú ý. Không ít người tập trung tại khu vực sảnh chung cư quan sát vụ việc. Được biết, ngay sau đó, mọi người đã báo vụ việc này với chính quyền. Cũng theo bài viết, địa điểm xảy ra sự việc là tại một chung cư ở Hạ Long, Quảng Ninh

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 Người dân đã báo vụ việc này với chính quyền địa phương - Ảnh: Internet

Hiện tại, chưa rõ thực hư câu chuyện thế nào nhưng sau khi bài viết được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra không đồng tình cho hành động này bởi lẽ sẽ có rất nhiều cách khác nhau để giải quyết mâu thuẫn gia đình và việc nén đồ đạc từ tầng cao có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh nếu vô tình đi qua.

Từ khóa:   Quảng Ninh vợ chồng cãi nhau chung cư tầng 25

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