Sáng ngày 24/7: Sơn La ‘chìm’ trong biển nước sau trận mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường nước chảy như sông

"Hiện tại (6h45) mưa đã ngớt, nước đang từ từ rút, các lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đang thường trực ở các điểm ngập sâu, xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa lũ. Các tuyến đường, một số nhà dân bị nước kèm theo bùn đất tràn vào" - ông Trụ nói.

Nhiều tuyến đường chính trong thành phố Sơn La ngập sâu (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Anh Trần Bình cho biết do mưa lớn rạng sáng nay, tại khu vực đường Trường Chinh (thành phố Sơn La) và một số tuyến đường khác bị ngập sâu. Nước mưa từ các khu vực trên cao dồn về các đoạn đường trũng khiến tuyến đường ngập sâu, nước chảy như sông, những khu vực dốc nên nước chảy xiết.

"Đến khoảng 6h sáng nay, tại khu vực Vincom thành phố Sơn La (đường Trường Chinh) nước vẫn chảy về rất nhiều" - anh Bình nói.

Theo thông tin từ Vietnamplus: Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Sơn La, từ lúc khoảng 2 giờ đến 5 giờ 30 phút ngày 24/7, trên các tuyến đường chính trong thành phố Sơn La như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Giảng Lắc... nước ngập sâu, có đoạn nước dâng cao từ 70cm đến trên 1m.

Ngập sâu tại Sơn La (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Mưa to khiến nước rút không kịp đã tràn vào nhà dân, cơ quan, ảnh hưởng đến sinh hoạt và làm hư hỏng đồ đạc trong gia đình...

Tính đến 6 giờ 40 phút ngày 24/7, trên địa bàn thành phố Sơn La vẫn đang tiếp tục có mưa to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, ngày 24-7 ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 140mm. Từ đêm 24-7, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ giảm dần.

Ngày và đêm 24-7, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi trên 180mm. Từ ngày 25-7, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra chiều và đêm 24-7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cảnh báo hôm nay trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông thuộc tỉnh Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình và cửa sông ven biển có khả năng lên mức báo động 2.

Đỉnh lũ trên các sông tại tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ và thượng lưu sông Thái Bình lên mức báo động 1 - báo động 2, đỉnh lũ thượng lưu sông Mã, sông Bưởi lên mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.