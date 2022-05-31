Vào lúc 9h30 ngày 31/5/2022, nhóm 4 học sinh ở Quảng Trị đã rủ nhau đi tắm hồ cho mát thì đã xảy ra vụ việc không may khi có tới 2 em bị đuối nước thương tâm.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào trưa 31/5, Phó chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) Trần Thọ Bình, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai em học sinh tử vong.

Theo đó, vào lúc 9h30 cùng ngày, tại hồ Tân Kim (thuộc thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền) có một nhóm 4 học sinh đi tắm thì không may bị đuối nước. Mặc dù có đến 2 em học sinh may mắn bơi vào bờ thành công đã nhanh chóng đi chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng mọi chuyện đã quá trễ khi 2 em còn lại đã không thể qua khỏi.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã quá trễ - Ảnh: Zing News

Dẫn theo nguồn tin từ báo VietNamNet, nạn nhân là em Hồ Hoàng D. (SN 2009, học lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Cam Lộ) và em Dương Công V. (SN 2010, học lớp 6, Trường TH và THCS Cam Tuyền). Cả hai em đều trú tại thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền.

“Một em tử vong tại chỗ được gia đình đưa về nhà lo hậu sự , còn một em được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi”, ông Bình cho biết.

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