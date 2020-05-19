Quảng Nam: Nam thanh niên 28 tuổi bất ngờ bỏ lại xe máy, trèo qua thành cầu tự tử

Xã hội 19/05/2020 14:04

Trong lúc đi đường, người dân nhìn thấy nam thanh niên chạy xe máy lên cầu Cửa Đại rồi bất ngờ nhảy sông tự tử.

Trao đổi với báo chí, UBND xã Cẩm Thanh (TP. Hội An, Quảng Nam) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy sông tự tử trên cầu Cửa Đại. Nạn nhân được xác định là anh N.N.Đ (28 tuổi, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

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Người dân phát hiện nam thanh niên nhảy sông tự tử trên sông Thu Bồn - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 17 giờ 30 phút hôm qua (18/5), người đi đường phát hiện một thanh niên chạy xe máy lên cầu Cửa Đại (thuộc địa phận xã Cẩm Thanh, TP. Hội An) rồi dừng lại, bất ngờ leo qua lan can, nhảy xuống sông Thu Bồn. Sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Đến khoảng 10 giờ sáng nay, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy - Ảnh: Internet

Nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ sáng nay (19/5), thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. 

Cũng trong ngày hôm qua, tại Nghệ An cũng vừa xảy ra vụ nam thanh niên để lại thư tuyệt mệnh, nhảy cầu tự tử

Cụ thể, vào sáng sớm cùng ngày, người đi đường phát hiện một bức thư và 1 chiếc điện thoại di động để lại trên cầu. Nghi có người tự tử nên người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an TX. Thái Hòa để tìm kiếm nạn nhân.

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Khu vực cơ quan chức năng tìm thấy thi thể H. - Ảnh minh họa: Internet

Nạn nhân được xác định là anh H.C.H (khoảng 23 tuổi, thường trú tại khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa). Trong thư tuyệt mệnh, anh H. viết “chúc bố mẹ hạnh phúc”.

Nghệ An: Nam thanh niên để lại điện thoại cùng lời nhắn ‘chúc bố mẹ hạnh phúc' rồi nhảy cầu tự tử

Nghệ An: Nam thanh niên để lại điện thoại cùng lời nhắn ‘chúc bố mẹ hạnh phúc' rồi nhảy cầu tự tử

Sau khi để lại điện thoại di động và bức thư cho gia đình, nam thanh niên nhảy cầu tự tử. Hiện thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.

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Từ khóa:   Quảng Nam nhảy cầu tự tử thư tuyệt mệnh

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