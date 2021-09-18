Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố sẽ đeo bảng 'TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP TIỀN' ngồi tại các chợ nếu trục lợi Quỹ Vì đồng bào dù chỉ một đồng

Xã hội 18/09/2021 08:49

Vừa trở lại với mạng xã hội sau 30 ngày bị khóa nick tích xanh, ông Đoàn Ngọc Hải lập tức có chia sẻ đanh thép về hoạt động thiện nguyện.

Những ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước những câu chuyện mang tên "sao kê". Từ đó, những người từ thiện, các nhóm thiện nguyện cũng bị réo tên vào câu chuyện này. Là một người được biết đến với tấm lòng cao đẹp, rong ruổi khắp các miền đất nước để hỗ trợ cho đồng bào khó khăn, ông Đoàn Ngọc Hải cũng đã có những chia sẻ thẳng thắn về hoạt động thiện nguyện của mình.

Trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải trải lòng: "Làm từ thiện là niềm vui, không phải vì mục đích chính trị, là cái tâm có trong con người chứ không phải "nghề" để kiếm tiền. Làm từ thiện không phải để khoe khoang sự giàu có và để chửi mắng, sỉ nhục vô căn cứ, vô pháp luật đối với người khác".

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Ông Hải trải lòng về những ồn ào xoay quanh hoạt động thiện nguyện của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh, ông cũng quyết liệt khẳng định rằng "Quỹ Vì đồng bào" do mình đang quản lý được công khai rất minh bạch. Các bản in sao kê đều có ký tên, đóng dấu của ngân hàng, công khai thu - chi từ ngày lập tài khoản của Quỹ (12/3/2021) đến 15/9/2021.

Đáng chú ý, các bản sao kê này được đặt tại ngân hàng để bất cứ ai cũng có thể đến đối soát trực tiếp. Từ 16/9, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ duy trì sao kê từng ngày và công bố hàng tuần, dù cho việc đó có thể tốn nhiều thời gian hơn. Ông khẳng khái tuyên bố:

"Nếu ai phát hiện ra tôi gian dối, móc ngoặc để trục lợi dù chỉ là một đồng, nếu ai phát hiện tôi lấy sữa, lấy trứng, lấy khẩu trang,... mà mọi người gửi ở nhà tôi mang đi bán để lấy tiền bỏ túi riêng thì mọi người cứ cho đăng bài phản ánh lên báo chính thống.

Nếu chứng cứ gian lận đúng, tôi cam kết sẽ ngồi ở giữa chợ Đồng Xuân (Hà Nội), ở giữa chợ Đông Ba (Huế), ở giữa chợ Bến Thành (Sài Gòn) mỗi nơi 10 ngày, mỗi ngày 08 tiếng đồng hồ, trước ngực tôi sẽ đeo tấm bảng: TÔI LÀ KẺ ĂN CẮP TIỀN CỦA QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO".

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Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tích cực, xông xáo trong các hoạt động thiện nguyện theo cách của mình - Ảnh: FBNV

Suốt 1 tháng qua khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Hải vẫn kiên trì chở lương thực, thực phẩm trao tận tay cho những bà con xóm trọ nghèo, cho các bệnh viện dã chiến chữa bệnh COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long và Trà Vinh.

Không chỉ vậy, ông cũng "tăng ca" chở và vác bình oxy đến tận nhà cho những người nhiễm COVID-19 đang bị khó thở. Cũng có khi, ông dùng xe cứu thương chở các cụ già đi cấp cứu, các ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh được bệnh viện dã chiến cho về nhà và chở áo quan miễn phí cho người nghèo không may qua đời.

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Mới đây, trên trang fanpage của Thiện nguyện Nhất Tâm đã đăng tải một bài viết liên quan đến vụ ồn ào với ông Đoàn Ngọc Hải và Đại Nam khi hỗ trợ bình oxy cứu người mùa Covid-19.

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