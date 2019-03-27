Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ 3 thứ bất kỳ cha mẹ nào cũng phải chuẩn bị cho con

Xã hội 27/03/2019 14:53

Trong cuộc chia sẻ với báo chí trước khi phiên tòa xét xử vào chiều 27/3 bắt đầu, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nói về trách nhiệm của gia đình và những thứ các bậc phụ huynh phải chuẩn bị cho con của mình.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo kết hôn vào năm 1998, có với nhau 4 người con. Trước khi xảy ra vụ ly hôn nghìn tỷ, gia đình của họ được nhiều người xem là hình mẫu, đáng ngưỡng mộ.

Mới đây, trong cuộc trao đổi với truyền thông trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử vào chiều 27/3, ông Vũ đã chia sẻ một số ý kiến về việc nuôi con như thế nào để thành công.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ 3 thứ bất kỳ cha mẹ nào cũng phải chuẩn bị cho con - Ảnh 1
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cho biết, dù nhường quyền nuôi con cho vợ nhưng các con ông phải đi theo những bước mà ông đã chuẩn bị sẵn - Ảnh: Phương Duy

Theo đó, bất kỳ cha mẹ nào cũng phải chuẩn bị 3 điều sau cho con:

"Việc thứ nhất, phải chuẩn bị cái nền tảng, cái bệ phóng (chuẩn bị cơ sở vật chất - PV) cho nó. Giống như gia đình Qua ngày xưa, gia đình không có điều kiện, bệ phóng của Qua không có, Qua phải tự thân.

Cái thứ hai là phải tạo được cho nó một chí hướng lớn. 

Thứ ba nữa là cha mẹ phải trở thành niềm tự hào cho con. 

Nếu làm được 3 điều này cho con, mới là cha mẹ có trách nhiệm".

Trong phiên tòa hôm nay, phía nguyên đơn và bị đơn thay phiên nhau làm rõ số tiền 2.100 tỷ đồng trong tài khoản đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ 3 thứ bất kỳ cha mẹ nào cũng phải chuẩn bị cho con - Ảnh 2
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong phiên tòa xét xử chiều 27/3 - Ảnh: Phương Duy

Ngoài ra, số vàng ở ngân hàng Eximbank đã có sự thay đổi từ 1.000 lượng xuống 1.000 chỉ. Chính vì vậy, số tiền mà bên ông Vũ yêu cầu tranh chấp trong hôm nay giảm xuống hơn 1.700 tỷ.

Trước đó, trong phiên tòa xét xử vào ngày 1/3, HĐXX TAND TPHCM quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh các khoản tiền gửi của nguyên đơn trị giá hơn 2.102 tỷ tại 3 ngân hàng Eximbank, BIDV, Vietcombank, theo yêu cầu phản tố của ông Vũ. Hiện số tiền này chỉ còn hơn 1,3 tỷ đồng.

Trong những ngày xét xử trước đó, hai bên đã có nhiều tranh cãi gay gắt về khối tài sản chung của vợ chồng, công sức đóng góp của mỗi bên trong việc hình thành Tập đoàn Trung Nguyên. Hai bên cũng chưa thống nhất được việc phân chia tỷ lệ cổ phần trong các công ty.

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Trong các phiên tòa, ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn nói rằng mình không quan tâm đến số tiền đã đưa cho vợ. Tuy nhiên, tập đoàn Trung Nguyên là của ông và ông muốn nó phải phát triển toàn cầu.

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