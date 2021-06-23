Nữ nhà văn Gào lên tiếng đáp trả cực gắt khi bị khách hàng tố 'phù phép' hàng Trung Quốc giá 'trên trời'

Xã hội 23/06/2021 19:59

Vừa qua, nữ nhà văn Gào đã bị một số cư dân mạng "tố" về việc "phù phép" hàng Trung Quốc bán với giá 'trên trời'. Nữ nhà văn đã có màn đáp trả qua lại với antifan gay gắt trên mạng xã hội.

Nữ nhà văn Gào - tên thật là Vũ Pɦυ̛ơпg Thanh - được giới trẻ biết đến với nhiều cuốn sách nổi tiếng nói về tình yêu và cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh những "mọt sách" hết lòng yêu mến và ngưỡng mộ thì nữ tác giả cũng sở hữu lượng antifan không hề nhỏ bởi những vụ lùm xùm bán hàng không có tâm hay phát ngôn "bốp chát" trên mạng xã hội. Thậm chí, Gào còn không ngần ngại văn tục khi cãi tay đôi với những người "chống đối" mình.

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Nữ nhà văn Gào - Ảnh: Internet

Mới đây, nữ nhà văn đã tiếp tục bị cư dân mạng "bóc phốt" chuyện nhập quần áo Trung Quốc về còn tự nhận là "hàng may" để bán với giá “trên trời”. Cụ thể, thời gian qua, nữ nhà văn cho biết con gái lớn của mình start-up một thương hiệu riêng, bán quần áo do chính ông ngoại hoặc nhờ người quen may.

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Bài đăng của cô - Ảnh: Chụp màn hình

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Tuy nhiên, nhiều người đã nghi ngờ, những mẫu đầm mà cô nàng giới thiệu, buôn bán đều có mẫu mã phổ biến, xuất hiện trên khắp các trang mua bán online trong nước và quốc tế với giá rất rẻ. Tuy nhiên, ở chỗ nữ nhà văn, họ cho rằng chúng lại được "phù phép" với khá "chát", gần như ngang tầm với các thương hiệu có tên tuổi.

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Những sản phẩn tương tự chỉ có giá tầm 100 ngìn đồng chứ không đắt như cô bán - Ảnh: Internet

Thoạt nhìn, các mẫu váy do Gào tung ra khá giống với hình do một số khách hàng cung cấp về mặt hàng xứ Trung. Thế nhưng, nếu "soi" kỹ, cũng sẽ thấy kiểu sáng và màu sắc có nhiều điểm khác nhau.

Khi nhận được nhiều góp ý, Gào đã thẳng thừng đáp lại anti-fan như mọi lần. Cô cho rằng nếu cư dân mạng tìm được nơi nào rẻ hơn thì có thể mua, cô "chẳng ép".

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Bài đáp trả của Gào - Ảnh: Chụp màn hình

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Trước đó, vào tháng 9/2018, nữ nhà văn khi đang mang thai có thực hiện việc quảng cáo cho một hãng nước dừa nhưng lại đưa ra lời khuyên không khoa học khi bảo rằng bản thân uống cả thùng nước dừa mỗi tuần. Trong khi đó, theo chuyên gia y khoa, uống qᴜá nhiều nước dừa không tốt cho sức khỏe, nhất là đối với phụ nữ mang thai. Việc này đã khiến nữ nhà văn tốn không ít "năng lượng" với antifan. 

Nữ nhà văn Gào lên tiếng đáp trả cực gắt khi bị khách hàng tố 'phù phép' hàng Trung Quốc giá 'trên trời' - Ảnh 7
Một bình luận cũ của cô -  Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, lúc được cư dân mạng nhắc nhở ngủ sớm, Gào đã có màn chỉ trích gay gắt, thậm chí còn dùng cách xưng hô không hay.

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