Bão số 1 đã đổ bộ lên đất liền Trung Quốc, sắp suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) và phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trong 3 giờ qua (từ 13h đến 16h ngày 14/6), trên khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa lũy tích phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp.

Bão Wutip đang hoạt động trên khu vực bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, dự báo thời tiết các khu vực đêm 14/6, ngày 15/6 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 32 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa - Huế, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 35 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.