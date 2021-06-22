Bộ Công an: Khởi tố 1 đối tượng trong vụ tấn công báo điện tử VOV

Xã hội 22/06/2021 08:09

Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM đã có buổi họp thông báo về việc điều tra, khởi tố một trong những hacker tấn công báo điện tử VOV trong thời gian vừa qua.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 21/6, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng có hành vi tấn công Báo điện tử VOV. 

Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố một bị can trong nhóm tấn công báo điện tử VOV. Tuy nhiên, lãnh đạo A05 chưa cung cấp danh tính và tội danh của người này vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác định mục đích của đối tượng này.

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Thiếu tướng Lê Minh Mạnh - Ảnh: Lao Động

Ông Mạnh cho biết thêm bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam) có liên quan vụ tấn công mạng VOV hay không còn phải chờ kết quả điều tra.

Ông Mạnh cũng khẳng định hành vi tấn công nhằm vào VOV là vi phạm pháp luật, kể cả việc kích động, cổ vũ các đối tượng khác tấn công, đã quy định rõ trong các quy định pháp luật.

Theo Lao Động, cùng ngày, trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết A05 đã xác định nhóm hacker thực hiện hành vi tấn công mạng vào báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (vov.vn) hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

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Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn, chánh văn phòng Bộ Công an -  Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo trung tướng Xô, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công mạng báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn.

Chiều 18/6, trung tướng Tô Ân Xô cũng cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã làm rõ nhóm nghi phạm gây ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử VOV bằng từ chối dịch vụ (DDoS). Những nghi phạm này đều ở trong nước. Cơ quan chức năng đang trong quá trình làm việc để có những bước tố tụng tiếp theo.

Theo trung tướng Xô, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ hỗ trợ việc đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, xử lý nhằm khắc phục sự cố tương tự.

Trước đó, theo thông tin từ báo điện tử VOV, từ tối 12/6, việc truy cập trang web vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm.

Cuộc tấn công mạng trên bắt đầu diễn ra từ ngày 12/6. Hai ngày tiếp đó, quản trị viên tiếp tục ghi nhận các đợt tấn công mới khiến băng thông của hệ thống và website của VOV bị truy cập quá tải. Ngoài các hình thức tấn công trên, người đứng sau các cuộc tấn công còn hạ tín nhiệm sao của báo điện tử VOV trên Google hay liên tục bình luận phản cảm, đe dọa trên fanpage của báo.

Hiện, sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Vụ VOV bị tấn công: Bộ Công an khẳng định chưa tìm thấy mối liên quan giữa bà Phuơng Hằng và nhóm hacker

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Sau quá trình điều tra làm rõ vụ báo điện tử VOV bị tấn công hôm 12/6, Bộ Công an đã có kết quả ban đầu về các đối tượng thực hiện. Hiện vẫn chưa tìm ra mối liên quan giữa bà Phương Hằng và nhóm hacker.

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Từ khóa:   báo VOV bà Nguyễn Phương Hằng Dũng lò vôi

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