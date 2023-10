Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 21/6, tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, cho biết, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng có hành vi tấn công Báo điện tử VOV.

Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố một bị can trong nhóm tấn công báo điện tử VOV. Tuy nhiên, lãnh đạo A05 chưa cung cấp danh tính và tội danh của người này vì vụ án đang trong quá trình điều tra mở rộng. Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, xác định mục đích của đối tượng này.