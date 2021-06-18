Bộ Công an đã triệu tập nhóm nghi phạm tấn công mạng vào báo điện tử VOV

Xã hội 18/06/2021 20:16

Cơ quan Công an đã xác định được nhóm nghi phạm tấn công hệ thống mạng của báo điện tử VOV và triệu tập điều tra làm rõ trước khi tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.

 

Theo Tuổi Trẻ, chiều 18/6, Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng - người phát ngôn của Bộ Công an, xác nhận sau thời gian ngắn vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã xác lập chuyên án chủ trì, phối hợp Công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Thời điểm hiện tại, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định nhóm người nghi vấn thực hiện hành vi tấn công hệ thống mạng của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bộ Công an đã triệu tập nhóm nghi phạm tấn công mạng vào báo điện tử VOV - Ảnh 1
Các cơ quan chức năng đã gấp rút xử lý việc báo điện tử VOV bị tấn công - Ảnh: Internet

"Cơ quan Công an đã triệu tập lấy lời khai để làm rõ sai phạm của những người này và xử lý nghiêm theo quy định. Kết quả điều tra sẽ được Bộ Công an thông tin sau", Trung tướng Xô chia sẻ. 

Trước đó, theo thông tin từ báo điện tử VOV, từ tối 12/6, việc truy cập vào trang web vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Theo bộ phận kỹ thuật của báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, đây là kết quả của cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) làm tràn băng thông, khiến việc truy cập vào báo bị tê liệt. Đồng thời, fanpage của báo cũng nhận hàng chục ngàn bình luận mang tính tiêu cực, công kích. Cơ quan này ngay sau đó đã liên hệ với Google và Facebook để xử lý các vấn đề có liên quan. 

Sau đó, báo điện tử VOV đã khẩn cấp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và truyền thông để phối hợp giải quyết, xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Thông tin và truyền thông đã chỉ đạo Viettel và VNPT gấp rút xử lý việc báo điện tử VOV bị tấn công. 

Trung tướng Tô Ân Xô: 'Các đối tượng huy động cả đạo quân, tấn công VOV từ nước ngoài'

Trung tướng Tô Ân Xô: 'Các đối tượng huy động cả đạo quân, tấn công VOV từ nước ngoài'

Liên quan đến vụ việc trang báo điện tử VOV bị "tấn công", Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho rằng đây là loại tội phạm công nghệ cao tấn công từ nước ngoài, rất phức tạp, khó xử lý.

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