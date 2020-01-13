Nhuộm tóc đón Tết, cô gái bị rụng tóc từng mảng, trơ cả da đầu

Pha nhuộm tóc đón Tết để đời khiến bất cứ ai nhìn vào cũng nổi da gà. Nạn nhân bị rụng tóc từng mảng, trơ cả da đầu vô cùng đáng sợ.
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Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ luôn tăng mạnh vào dịp Tết. Tuy nhiên không phải pha tút tát nào cũng thành công, nhiều người phải than trời vì bị thợ làm tóc làm cho "mất Tết", điển hình như cô gái nhuộm tóc đón Tết trong bức ảnh dưới đây.
Có thể thấy cô gái đang nhuộm tóc màu vàng sáng siêu bắt mắt. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà sau khi nhuộm, tóc của cô trở nên khô xơ như rễ tre, thậm chí bị rụng từng mảng, trơ cả da đầu vô cùng đáng sợ. Nhiều người đoán do chất lượng thuốc nhuộm quá tệ mới khiến tóc rụng khủng khiếp như vậy.
Hình ảnh gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ vì cho rằng salon tóc làm việc tắc trách, sử dụng sản phẩm kém chất lượng gây hại đến sức khỏe khách hàng.
"Thôi toang rồi, Tết nhất gì nữa"; "Nhìn mà nổi da gà, tóc rụng trơ cả da đầu thế kia"; "Chỉ có dùng thuốc dởm mới bị thế thôi"; "Chị em làm đẹp đón Tết nhớ cẩn thận nha, sợ quá đi mất!"; "Làm ăn thất đức vậy trời"..., dân mạng bình luận.
Những lưu ý khi nhuộm tóc
1. Sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
2. Trước khi nhuộm tóc cần bôi thử thuốc vào mặt trong cánh tay, theo dõi 1-2 ngày, nếu thấy mẩn ngứa thì không nên dùng.
3. Bổ sung các thực phẩm dinh dưỡng bảo vệ tế bào mầm tóc nếu tóc có dấu hiệu khô yếu và bị rụng nhiều sau khi nhuộm.
4. Không được nhuộm tóc khi vùng da ở đầu, mặt, cổ bị tổn thương hay sưng đau.
5. Phụ nữ khi mang thai tuyệt đối không dùng thuốc nhuộm tóc.
6. Khi thuốc vào mắt, cần đến bác sĩ nhãn khoa.
7. Khi pha thuốc, cần tránh dùng các dụng cụ chứa làm bằng kim loại. Khi nhuộm tóc cũng không nên dùng lược chải bằng kim loại.
8. Không nên uốn, duỗi và nhuộm tóc cùng một lúc.