Nhuộm tóc đón Tết, cô gái bị rụng tóc từng mảng, trơ cả da đầu

Nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ luôn tăng mạnh vào dịp Tết. Tuy nhiên không phải pha tút tát nào cũng thành công, nhiều người phải than trời vì bị thợ làm tóc làm cho "mất Tết", điển hình như cô gái nhuộm tóc đón Tết trong bức ảnh dưới đây.

Mái tóc trở nên khô xơ như rễ tre sau khi nhuộm - Ảnh: FB

Tóc rụng từng mảng, trơ cả da đầu vô cùng đáng sợ - Ảnh: FB

Pha nhuộm tóc đi vào lịch sử khiến chị em nổi da gà - Ảnh: FB

Có thể thấy cô gái đang nhuộm tóc màu vàng sáng siêu bắt mắt. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà sau khi nhuộm, tóc của cô trở nên khô xơ như rễ tre, thậm chí bị rụng từng mảng, trơ cả da đầu vô cùng đáng sợ. Nhiều người đoán do chất lượng thuốc nhuộm quá tệ mới khiến tóc rụng khủng khiếp như vậy.