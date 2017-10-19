Nhân chứng vụ nam thanh niên tử vong sau khi vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ U50: 'Cả hai có dáng vẻ rất tình cảm'

Xã hội 19/10/2017 15:04

Sự việc nam thanh niên 30 tuổi tử vong bất thường sau khi vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ U50 đang khiến dư luận hết sức xôn xao. Mới đây, nhân chứng liên quan đến vụ việc đã hé lộ nhiều thông tin bất ngờ.

Nhân chứng của vụ việc cho biết, nam thanh niên và người phụ nữ kia có vẻ ngoài hiền lành, chân chất. Cả hai cùng nhau thuê phòng tại nhà nghỉ từ 18 giờ tối 17/10. Trong suốt thời gian thuê phòng, họ có ra ngoài cùng nhau vài lần để mua thức ăn, hai người có dáng vẻ rất tình cảm.

Đến 12 giờ 15 ngày 18/10, người phụ nữ hoảng hốt chạy xuống tầng trệt la hét “Cứu nhà em với!”, lúc mọi người chạy lên thì nam thanh niên đã ngất xỉu, mặt mũi tím tái.

Trò chuyện với PV báo An Ninh Thủ Đô, nhân chứng nói: “Người có mặt tại hiện trường nhanh chóng gọi cho cấp cứu 115, cũng như báo tin cho công an phường. Tuy nhiên, khi nhân viên cấp cứu đến thì nam thanh niên đã tử vong, với nguyên nhân ban đầu là liên quan đến tim mạch".

Công an phường Giáp Bát vừa chuyển hồ sơ vụ án lên Đội điều tra Tổng hợp thuộc Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo thông tin đã được đăng tải trước đó, trưa 18/10, nam thanh niên 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hòa Bình bất ngờ tử vong trong nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai (Hà Nội). 1 ngày trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, nạn nhân đã thuê phòng cùng với người phụ nữ 50 tuổi, quê Thanh Hóa.

Thông tin vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều sự quan tâm chú ý từ dư luận. Theo nhận định ban đầu của lãnh đạo Công an phường Giáp Bát, nạn nhân chết vì đột tử.

Nhân chứng vụ nam thanh niên tử vong sau khi vào nhà nghỉ cùng người phụ nữ U50: 'Cả hai có dáng vẻ rất tình cảm' - Ảnh 1
Nhà nghỉ trên đường Giải Phóng, nơi nam thanh niên tử vong bất thường vào ngày 18/10 - Ảnh: Internet

Thanh niên 8X đột tử sau khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ lớn tuổi

Thanh niên 8X đột tử sau khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ lớn tuổi

Khoảng 12h trưa 18-10, nhân viên trong nhà nghỉ M.L. nằm trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nôi) bàng hoàng phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi tử vong sau khi đi cùng người phụ nữ lớn tuổi hơn vào trong một nhà nghỉ.

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