Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thị trấn Long Thành phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng nói trên. Phát hiện đám cháy, nhiều người đã dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa bùng phát quá nhanh và lan rộng.

Vụ cháy thiêu rụi cửa hàng mua bán xe ở gần chợ Long Thành - Ảnh: Công Thương

Dẫn tin từ báo Công Thương, nhận định đám cháy có khả năng phát triển nhanh, nguy cơ gây cháy lan nên Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cùng Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch xuất 4 xe chữa cháy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Cột khói bốc cao hàng chục mét - Ảnh: PLO

Tại thời điểm ngọn lửa bùng phát, chủ cửa hàng đi vắng. Theo cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, bước đầu xác định không có thương vong về người, tuy nhiên nhiều xe và hàng hoá bên trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.