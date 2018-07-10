Người cha bỏ mạng xứ người sau một năm đi xuất khẩu lao động kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mắc bệnh Down và tim bẩm sinh

Xã hội 10/07/2018 16:50

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Trung quyết định vay mượn để đi xuất khẩu lao động qua Đài Loan kiếm tiền chữa bệnh cho con mắc bệnh Down và tim bẩm sinh nhưng lại không còn cơ hội quay về.

Bỏ mạng xứ người

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, thi thể anh Trần Quang Trung (41 tuổi, ngụ thông Yên Môi, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) vẫn đang nằm lạnh lẽo nơi xứ người. Tại quê nhà, gia đình vẫn ngày đêm buồn bã, ngóng trông cơ hội đưa thi thể anh trở về quê hương nhưng kinh phí chưa đủ.

Người cha bỏ mạng xứ người sau một năm đi xuất khẩu lao động kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mắc bệnh Down và tim bẩm sinh - Ảnh 1
Anh Trung bị đâm tử vong sau một năm qua Đài Loan làm việc - Ảnh: Gia đình cung cấp

Thắp nén nhang trên bàn thờ người em trai xấu số, anh Trần Văn Toan (anh trai anh Trung) thở dài kể, hoàn cảnh gia đình Trung khó khăn lại không có công ăn việc làm ổn định. Cô con gái út là Nguyễn Thị Yến Trang (4 tuổi, con gái anh Trung) sinh ra phải gánh chịu cùng lúc hai căn bệnh hiểm nghèo là Down và tim bẩm sinh. Để có tiền phẫu thuật tim cho con, anh Trung quyết định vay mượn tiền bạc đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.

Tối ngày 1/7/2018, công ty được nghỉ việc, anh Trung cùng một số đồng nghiệp tổ chức ăn uống thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ rồi xô xát nhau. Anh Trung bị dao đâm hai nhát trúng thận và cổ. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng vì vết thương quá nặng, anh Trung đã tử vong hai ngày sau đó.

Dang dở tâm nguyện chữa bệnh cho con

Anh Trung trước đây đã từng trải qua một đời vợ và có một cậu con trai. Nhưng rồi, vì cuộc sống vợ chồng không hòa hợp, hai người quyết định chia tay.

Người cha bỏ mạng xứ người sau một năm đi xuất khẩu lao động kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mắc bệnh Down và tim bẩm sinh - Ảnh 2
Con gái út của anh Trung bị Down và tim bẩm sinh - Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau này, anh Trung quyết định tái hôn với chị Hứa Thị Duyên (quê Thanh Hóa) và sinh thêm hai người con nữa. Trớ trêu thay, cô con gái út Yến Trang phải gánh chịu bất hạnh vì hai căn bệnh Down và tim bẩm sinh khiến đứa trẻ không được thông minh, nhanh nhẹn lại thường xuyên ốm đau bệnh tật.

Gia đình thuần nông nghèo khó, để có tiền trang trải cuộc sống, anh Trung đi làm phụ hồ khắp nơi. Nghĩ đồng lương phụ hồ bấp bênh, ngày được ngày mất, anh quyết định vay mượn khắp nơi để lấy tiền đi xuất khẩu lao động qua Đài Loan.

Chồng đi làm ăn xa, chị Duyên ở nhà chăm sóc hai đứa con thơ bệnh tật cùng người mẹ chồng già yếu đã ngoài 70 tuổi.

"Em tôi chỉ mong cố gắng trả hết số nợ đã vay và tích góp được một số tiền để trở về đưa con gái đi phẫu thuật tim. Thế nhưng, tiền nợ chưa trả hết, tim con chưa phẫu thuật mà em tôi không có cơ hội quay trở về nữa rồi", anh Toan thở dài chia sẻ.

Người cha bỏ mạng xứ người sau một năm đi xuất khẩu lao động kiếm tiền chữa bệnh cho con gái mắc bệnh Down và tim bẩm sinh - Ảnh 3
Anh Trung ra đi khi chưa hoàn thành tâm nguyện chữa bệnh cho con - Ảnh: Gia đình cung cấp

Tin con trai tử nạn xứ người như một cú sốc lớn khiến bà Phan Thị Liễu (73 tuổi, mẹ anh Trung) ngã gục. Đã nhiều ngày trôi qua bà Liễu không ăn uống, chỉ ngồi ôm đứa cháu nội bất hạnh khóc nghẹn, gọi tên con trai trong đau đớn, tuyệt vọng.

"Con trai tôi đi rồi giờ con dâu và đàn cháu nội tôi sống thế nào đây. Chúng quá nhỏ dại, gánh chịu bệnh tật hoành hành, giờ lại mồ côi cha, thật không còn nỗi đau nào bằng", ôm cháu vào lòng, bà Liễu khóc nghẹn.

Ông Doãn Ngọc Hà (chủ tịch xã Long Thành) cho biết, vì hoàn cảnh gia đình nên anh Trung phải xa xứ mưu sinh nhưng không may tử vong. Chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục xác nhận ủy quyền để người thân của anh Trung sang Đài Loan đưa thi thể anh về quê nhà an táng theo nguyện vọng của gia đình.

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