‘Nếu như phải ghép thận, bố sẽ cho con 1 quả con đừng lo nhé’, tin nhắn từ bố khiến cô gái khóc hết nước mắt

Xã hội 21/03/2019 15:50

Mặc dù mắc bệnh nặng nhưng cô gái trẻ vẫn rất lạc quan. Thế nhưng đến khi nhận được tin nhắn từ bố, cô đã khóc như một đứa trẻ vì cảm động.

Trong cuộc sống này, người có thể yêu thương và che chở bạn vô điều kiện cũng chỉ có bố mẹ mà thôi. Vì con, những người làm bố mẹ sẵn sàng hy sinh cuộc đời thậm chí là mạng sống của mình.

Mới đây, câu chuyện của một cô gái có tên Facebook là H.T.L đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi xúc động vì tình yêu vô bờ bến của người bố dành cho con.

“Mọi người ạ, mình mới phát hiện bị viêm cầu thận Lupus. Cũng biết bệnh nguy hiểm nhưng tính mình vô tư nên cũng chẳng nghĩ nhiều, thậm chí vào viện còn nằm đọc truyện ma và chém gió với mọi người.

Thế mà nay bố mình nhắn tin mình khóc nức nở chúng mày ạ. Chị giường bên thì tưởng mình lo lắng nên cứ động viên bảo đừng lo lắng.

Hồi mình lấy chồng bố mình chạy theo xe hoa khóc làm mình trước đấy đang cười phớ lớ cũng khóc theo.

Chị bạn hồi đại học với mình thì kể: ‘Bố em bảo sau này em lấy chồng chỉ mong cuộc sống bình yên không cần giàu sang gì’.

Giờ mình ốm con mình cũng một tay ông ngoại nấu cháo, cho ăn, đưa đi học”.

‘Nếu như phải ghép thận, bố sẽ cho con 1 quả con đừng lo nhé’, tin nhắn từ bố khiến cô gái khóc hết nước mắt - Ảnh 1
Người bố sẵn sàng hy sinh một quả thận cho con gái của mình - Ảnh: Saostar

Kèm theo câu chuyện này, cô còn chia sẻ tin nhắn mà bố mình đã gửi. “Sinh thiết thận là cần thiết con ạ. Bây giờ chỉ ung thư là sợ thôi, con đừng lo. Bố sẽ đi tìm thuốc cho con. Nếu như phải ghép thận bố cho con một quả nên con đừng lo gì nhé. Yên tâm điều trị con nhé. Cháu ngoan lắm, hỏi bố mẹ và chị Nhím suốt, nghe cháu hỏi mà chảy nước mắt”.

‘Nếu như phải ghép thận, bố sẽ cho con 1 quả con đừng lo nhé’, tin nhắn từ bố khiến cô gái khóc hết nước mắt - Ảnh 2

‘Nếu như phải ghép thận, bố sẽ cho con 1 quả con đừng lo nhé’, tin nhắn từ bố khiến cô gái khóc hết nước mắt - Ảnh 3
Tin nhắn từ bố khiến cô gái lạc quan khóc nức nở trong bệnh viện - Ảnh: Facebook

Câu chuyện của cô gái khiến nhiều người rơi nước mắt và ngậm ngùi nhớ về bố mẹ mình.

Theo thông tin được nhân vật chia sẻ trên Saostar, nhà cô có hai chị em gái và được bố hết mực thương yêu. Mặc dù là đàn ông nhưng bố của cô không ngần ngại làm hết việc nhà. Dù đã có chồng nhưng cô vẫn luôn được bố yêu thương, lo lắng từng chút. Thậm chí ông còn chăm con giúp hai vợ chồng.

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, câu chuyện đã nhận được rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Mọi người hy vọng cô sẽ sớm khỏe mạnh để về nhà, chăm sóc bố khi về già.

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