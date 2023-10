Mới đây, một nữ bệnh nhân đã nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, da niêm xanh nhạt, âm đạo có xuất huyết sậm màu. Được biết, trước đó 3 tuần, bệnh nhân bị thai lưu 9 tuần tuổi và hút thai tại một phòng khám tư nhân.

Theo Thanh Niên, ngày 25/5, đại diện Bệnh viện Hùng Vương (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cứu sống kịp thời một nữ bệnh nhân xuất huyết trong ổ bụng do tổn thương tử cung sau hút thai ở phòng khám tư. Bệnh nhân này là chị B.T.C (31 tuổi).

Theo BS.CK2 Huỳnh Xuân Nghiêm nữ bệnh nhân tên B.T.C (31 tuổi) đến cấp cứu từ Bệnh viện Quận 12 đêm 22/5 trong tình trạng đau bụng dữ dội, da niêm xanh nhạt, âm đạo có xuất huyết sẫm màu.

Nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Thanh Niên

Tuyến trước chẩn đoán thai ngoài tử cung bị vỡ. Tuy nhiên theo bệnh nhân, trước đó 3 tuần, chị bị thai lưu 9 tuần tuổi và hút thai tại một phòng khám tư nhân nhưng không tái khám.

Bệnh viện Hùng Vương đã lập tức khám và chẩn đoán bệnh nhân có khối máu tụ to cạnh tử cung, nghi ngờ do tổn thương tử cung sau hút thai. Sau khi phẫu thuật mở ổ bụng, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị tình trạng xuất huyết nội. Ổ bụng chứa khoảng 500 ml máu tươi. Ngoài ra, tử cung có khối máu tụ to từ đoạn eo, ngang qua dây chằng rộng ngang qua vách chậu trái, lan đến thận, lách trái.

Để giải phóng khối máu tụ, các bác sĩ khoa Mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến Bệnh viện Hùng Vương để hỗ trợ.

Ê kíp bác sĩ của cả hai bệnh viện đã phải mất hơn 4 giờ đồng hồ để bóc tách túi máu tụ nằm cạnh tử cung bệnh nhân vốn một lần sinh mổ và một lần mổ thai ngoài tử cung.

Sau ca phẫu thuật, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức.

Theo Tiền Phong, PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, khuyến cáo bệnh nhân có vết mổ cũ, thai lưu cần đến cơ sở y tế chuyên khoa sản có đầy đủ phương tiện để khám và điều trị chuyên sâu. Nên tái khám sau khi đã thực hiện thủ thuật tại cơ sở y tế để phát hiện sớm rủi ro có thể xảy ra.

Ngoài ra, theo PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết, cơ quan y tế cấp ngành cần chỉ đạo, giám sát các cơ sở y tế không đủ điều kiện thực hiện việc nạo phá thai, hút thai đặc biệt bệnh nhân có vết mổ cũ. Các cơ sở y tế, phòng khám tư nên cân nhắc thực hiện các thủ thuật phá thai, hút thai đặc biệt trên bệnh nhân có vết mổ cũ.

