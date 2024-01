Nâng cấp thẻ tín dụng online, người phụ nữ ở Hà Nội bị 'cuỗm' gần 100 triệu đồng

Mới đây, một phụ nữ ở quận Long Biên, Hà Nội đã bị chiếm đoạt gần 100 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, công an Hà Nội cho biết, mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng thời gian gần đây tiếp tục xuất hiện tình trạng người dân bị lừa đảo khi nâng hạn mức tiền trong thẻ tín dụng.

Mới đây, một phụ nữ ở quận Long Biên, Hà Nội đã bị chiếm đoạt 90 triệu đồng khi nâng cấp thẻ tín dụng online.

Theo đó, vào đầu tháng 1, Công an phường Đức Giang, quận Long Biên nhận được đơn trình báo của chị H (trường trú trên địa bàn) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chị H cho biết, chị có nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là nhân viên ngân hàng và được tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng.

Sau đó, người này kết bạn qua zalo, gửi đường link yêu cầu chị truy cập và cung cấp thông tin Căn cước công dân, thẻ tín dụng và mật khẩu OTP.

Sau đó chị H nhận được thông báo thẻ tín dụng bị trừ gần 90 triệu đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Dẫn tin từ báo Công an Nhân dân, để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác với thủ đoạn trên. Người dân không được cung cấp các thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số thẻ, mã thẻ, thông tin xác thực giao dịch (mã OTP), thông tin về tài khoản ví liên kết…cho bất cứ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin và trục lợi. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

