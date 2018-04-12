Nam thanh niên đốt chợ giữa khuya để người yêu có chuyện viết lên Facebook ‘câu like’

Để bạn gái có tin giật gân viết lên Facebook “câu like”, Vũ quyết định đốt chợ Tam Cờ rồi gọi người yêu đến quay phim.

Hôm qua (11/4), Công an TP. Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) xác nhận đang củng cố hồ sơ xử phạt đối tượng Lê Hoàng Vũ (sinh năm 1995, cư ngụ tại TP. Tuyên Quang) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo đó, vào cuối tháng 3/2018 một ki-ốt bán đồ nhựa trong chợ Tam Cờ bất ngờ bốc cháy khiến người dân ở đây vô cùng hoảng sợ. Rất may đám cháy được bảo vệ và những người sống xung quanh kịp thời phát hiện, dùng bình chữa cháy dập tắt nên không gây ra thiệt hại quá lớn về người và của.

Sau khi dập tắt ngọn lửa, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Qua quá trình khám nghiệm, Công an TP. Tuyên Quang xác định đám cháy này không phải do tự phát mà có người cố ý gây ra.

Nhờ người dân phát hiện đám cháy kịp thời nên không xảy ra thiệt hại lớn về người và của - Ảnh: Internet

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và lời khai của những người có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định thủ phạm gây ra vụ cháy là Lê Hoàng Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân Vũ đốt chợ là để bạn gái mới quen quay video, kể lại trên Facebook để “câu like”.

Vũ Khai, vào ngày xảy ra sự việc, đối tượng đến chợ Tam Cờ một mình sau đó lấy bật lửa đốt tấm bạt che hàng. Sau khi về đến nhà, Vũ nhắn tin cho người yêu đến hiện trường để quay phim, viết bài.

Tuy nhiên, lúc đó vì trời đã khuya và nhà xa nên cô gái này không đến hiện trường.

Cô gái 9x tung tin bắt cóc trẻ em ở Thanh Hóa để...câu like Tại cơ quan công an, T.T.H khai nhận đã lấy thông tin trên từ một facebook khác rồi biên tập và đưa lên trang cá nhân nhằm mục đích câu like.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nien-dot-cho-giua-khuya-de-nguoi-yeu-co-chuyen-viet-len-facebook-cau-like-278565.html