Cách đây ít giờ, tại khu vực cống số 8, xã Giao Long (huyện Giao Thuỷ, Nam Định), một nhóm học sinh gồm 18 em đã rủ nhau đi chơi, không may có 3 em đuối nước và bị dòng nước cuốn trôi, hiện vẫn chưa tìm thấy.

Theo thông tin từ Doanh nghiệp Tiếp thị, lãnh đạo UBND xã Giao Long cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 học sinh lớp 7 mất tích.

Người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 3 học sinh - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h chiều ngày 12/5, tại tại cống số 8, xã Giao Long (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định). Tại thời điểm trên, 18 em học sinh lớp 7 trên địa bàn xã rủ nhau đi chơi. Lúc này, 5 em học sinh bất ngờ bị đuối nước, 2 em may mắn được cứu thoát, 3 em bị nước cuốn mất tích.

Hiện toàn bộ lực lượng chức năng và người dân quanh khu vực vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 em học sinh. Nhiều người còn cũng dùng lưới để kéo tìm với hy vọng tìm thấy các học sinh này sớm nhất có thể.

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