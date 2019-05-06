Sau khi tông chị Hồng ngã xuống đường khiến nạn nhân tử vong, tài xế đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Sáng nay (6/5) tại ngã tư đường Trần Thủ Độ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thuộc khu đô thị mới Pháp Vân đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Nạn nhân là Bùi Thị Bích Hồng (sinh năm 1991, ngụ tại Kiến Xương, Thái Bình). Được biết, chị Hồng đã lập gia đình và hiện đang nuôi con nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến người mẹ trẻ tử vong - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút, chiếc xe tải hạng nặng mang nhãn hiệu HOWO lưu thông theo hướng về gầm cầu cạn Pháp Vân, khi đến vòng xuyến Trần Thủ Độ thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Hồng điều khiển.

Vụ va chạm khiến nạn nhân ngã vào gầm, bị bánh xe cán ngang người dẫn đến tử vong. Ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người thân của nạn nhân khóc ngất khi hay tin - Ảnh: Internet

Nhận được tin dữ, người nhà chị Hồng đã nhanh chóng có mặt. Chứng kiến thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân, người thân, bạn bè bật khóc nức nở tại hiện trường.

Theo thông tin từ Tổ quốc, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe tải chạy với tốc độ rất nhanh khiến nạn nhân không kịp tránh. Cũng theo nguồn tin trên, khu vực này có nhiều công trình đang xây dựng nên xe tải hạng nặng thường xuyên đi qua.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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