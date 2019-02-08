Chỉ vì quá chén vào những ngày cuối năm, chàng trai trẻ đã qua đời vào đúng ngày 28 Tết vì tai nạn giao thông, để lại mẹ già và người em còn đi học.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ câu chuyện chàng trai trẻ qua đời vì tai nạn giao thông sau khi bị ép uống rượu vào dịp cuối năm.

Theo đó, gia đình anh chỉ có ba mẹ con. Trong khi người em còn đang đi học, chàng trai này đã phải một mình ra ngoài làm việc. Trước đó, chàng trai này có rất nhiều dự định trong dịp năm mới. Thế nhưng, chỉ quá chén mà anh đã qua đời vào đúng 28 Tết.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

“Anh em mất vào đúng 28 Tết

Nhà chỉ có ba mẹ con, từ nhỏ mẹ con ráng đùm bọc nhau mà sống, giờ em còn đang học chưa ra trường thì anh đã đi rồi, thế là coi như nhà mất đi một trụ cột trong gia đình. Em vẫn chưa tin được là anh em đã đi xa.

Anh bảo với em Tết nay anh làm công được nhiều tiền lắm, mua được cho mẹ cái máy giặt để đỡ phải giặt tay nữa. Thế mà cũng vì vài ly rượu, ly bia, anh lại bỏ hai mẹ con em ở lại, giờ cả tiền chôn cất mẹ con em cũng phải nhờ họ hàng giúp đỡ. Mẹ mấy nay không còn chút sức lực nào nữa, mẹ thức suốt đêm rồi kêu anh hai mãi, em lên đây từ biệt anh rồi hai hôm nữa em vào thành phố kiếm việc làm, từ nay mẹ chỉ còn mỗi em là chỗ dựa thôi anh à.

Câu chuyện nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Bởi tôi nói mọi người, bản lĩnh đàn ông không phải hơn nhau bao nhiêu ly rượu, ly bia ngày Tết. Uống thì biết điểm dừng chân, để rồi đến lúc nằm lại đó, sẽ chẳng có ai đau đớn hơn những người yêu thương của mình. Rồi những người uống cùng sẽ quên chúng ta, nhưng nỗi đau với người thân chúng ta thì vẫn còn mãi”.

Câu chuyện đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mọi người đều hy vọng rằng đàn ông khi tham gia tiệc tùng nên biết tiết chế, đừng vì sĩ diện mà uống không biết điểm dừng để rồi nhận lấy hậu quả đáng tiếc. Những người phải gánh chịu đau khổ không phải là bạn nhậu mà chính là người thân của bạn, vì vậy hãy biết dừng đúng lúc.

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