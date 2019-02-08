Mẹ già không có tiền chôn cất con trai chết vì rượu dịp Tết: 'Những người uống cùng bạn sẽ quên bạn, nhưng nỗi đau với người thân thì vẫn còn mãi'

Xã hội 08/02/2019 13:47

Chỉ vì quá chén vào những ngày cuối năm, chàng trai trẻ đã qua đời vào đúng ngày 28 Tết vì tai nạn giao thông, để lại mẹ già và người em còn đi học.

Nhiều giờ qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ câu chuyện chàng trai trẻ qua đời vì tai nạn giao thông sau khi bị ép uống rượu vào dịp cuối năm.

Theo đó, gia đình anh chỉ có ba mẹ con. Trong khi người em còn đang đi học, chàng trai này đã phải một mình ra ngoài làm việc. Trước đó, chàng trai này có rất nhiều dự định trong dịp năm mới. Thế nhưng, chỉ quá chén mà anh đã qua đời vào đúng 28 Tết.

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

“Anh em mất vào đúng 28 Tết

Nhà chỉ có ba mẹ con, từ nhỏ mẹ con ráng đùm bọc nhau mà sống, giờ em còn đang học chưa ra trường thì anh đã đi rồi, thế là coi như nhà mất đi một trụ cột trong gia đình. Em vẫn chưa tin được là anh em đã đi xa.

Anh bảo với em Tết nay anh làm công được nhiều tiền lắm, mua được cho mẹ cái máy giặt để đỡ phải giặt tay nữa. Thế mà cũng vì vài ly rượu, ly bia, anh lại bỏ hai mẹ con em ở lại, giờ cả tiền chôn cất mẹ con em cũng phải nhờ họ hàng giúp đỡ. Mẹ mấy nay không còn chút sức lực nào nữa, mẹ thức suốt đêm rồi kêu anh hai mãi, em lên đây từ biệt anh rồi hai hôm nữa em vào thành phố kiếm việc làm, từ nay mẹ chỉ còn mỗi em là chỗ dựa thôi anh à.

Mẹ già không có tiền chôn cất con trai chết vì rượu dịp Tết: 'Những người uống cùng bạn sẽ quên bạn, nhưng nỗi đau với người thân thì vẫn còn mãi' - Ảnh 1
Câu chuyện nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng - Ảnh: Facebook

Bởi tôi nói mọi người, bản lĩnh đàn ông không phải hơn nhau bao nhiêu ly rượu, ly bia ngày Tết. Uống thì biết điểm dừng chân, để rồi đến lúc nằm lại đó, sẽ chẳng có ai đau đớn hơn những người yêu thương của mình. Rồi những người uống cùng sẽ quên chúng ta, nhưng nỗi đau với người thân chúng ta thì vẫn còn mãi”.

Câu chuyện đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Mọi người đều hy vọng rằng đàn ông khi tham gia tiệc tùng nên biết tiết chế, đừng vì sĩ diện mà uống không biết điểm dừng để rồi nhận lấy hậu quả đáng tiếc. Những người phải gánh chịu đau khổ không phải là bạn nhậu mà chính là người thân của bạn, vì vậy hãy biết dừng đúng lúc. 

Chàng trai 29 tuổi cấp cứu vì thói quen không ngờ khi uống rượu

Chàng trai 29 tuổi cấp cứu vì thói quen không ngờ khi uống rượu

Một chàng trai trẻ phải nhập viện cấp cứu vì cây tăm đâm vào tim trong một lần uống rượu nhiều năm trước.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông ép bia rượu ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 1 giờ 54 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 2 giờ 55 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 8 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày