Long An: Bé gái 12 tuổi mang thai hơn 8 tháng nhưng gia đình không hay biết

Cơ quan CSĐT tỉnh Long An đang làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ vụ việc hiếp dâm trẻ em do Công an huyện Bến Lức bàn giao thụ lý theo thẩm quyền. Đáng nói, bé gái 12 tuổi mang thai gần đến ngày sinh nở thì gia đình mới hay biết.

Theo điều tra ban đầu, bé T. (12 tuổi) và N.T.K. (15 tuổi), cùng ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An có quan hệ tình cảm, nhiều lần hẹn hò với nhau. Một thời gian sau, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, cha mẹ T. đưa con đi khám tại bệnh viện thì bàng hoàng phát hiện bé gái 12 tuổi mang thai hơn 8 tháng. Sau đó gia đình đã làm đơn tố giác gửi Công an huyện Bến Lức. Qua làm việc, K. thừa nhận có quan hệ tình dục với T. khi người lớn đi vắng. Bé gái 12 tuổi mang thai 8 tháng - Ảnh minh họa: Internet Một người dân nơi gia đình bé gái sinh sống chia sẻ với Đất Việt, nhà cháu T. có 3 chị em. Do quá mải mê làm ăn nên cha mẹ bé T. ít quan tâm đến con, dẫn đến việc con mang thai đến gần ngày sinh mới biết. Bình thường T. hay mặc áo rộng để che bụng. Bà nội bé gái thấy cháu có biểu hiện khác thường cũng chỉ nghĩ cháu bị... đầy bụng. Trước đó nhiều người nhìn thấy bé gái và bạn trai 15 tuổi chở nhau xuống dốc cầu An Thạnh chơi, đặc biệt khu vực đó rất vắng người qua lại. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Vĩnh Phúc: Bắt giữ 4 đối tượng chuốc say, hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi Cơ quan CSĐT Công an TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng trên địa bàn vì hành vi hiếp dâm tập thể một thiếu nữ sinh năm 2005. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-be-gai-12-tuoi-mang-thai-hon-8-thang-nhung-gia-dinh-khong-hay-biet-377642.html Theo Như Ý (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/long-an-be-gai-12-tuoi-mang-thai-hon-8-thang-nhung-gia-dinh-khong-hay-biet-377642.html