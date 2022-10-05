Kỳ diệu: Nuôi sống thành công cặp song sinh chào đời ở tuần 25, nặng vỏn vẹn 500g

Xã hội 05/10/2022 19:41

Đến nay, 2 bé được đã tự thở khí trời, ăn được sữa khoảng 600ml - 700ml/ngày; quá trình tăng trưởng của các bé tiến bộ từng ngày.

Theo thông tin từ báo Tin tức, chiều 5/10, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo các bác sĩ của Bệnh viện đã làm nên điều kỳ diệu trong sản khoa là lần đầu tiên nuôi sống cặp song sinh chỉ nặng 500 gram, chào đời ở tuần thai thứ 25 từ cơ thể người mẹ mắc COVID-19.

Gần 5 tháng sau khi chào đời, 2 bé Nguyễn A., Nguyễn B. khi sinh chỉ nặng 500gram đã trải qua nhiều hành trình cam go tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đến ngày 3/10, cả 2 bé đã phát triển ngoạn mục, bé gái nặng 3,1kg, bé trai còn lại nặng 3,6 kg (thời điểm này cũng tương đương với tuần thai thứ 41 của 2 trẻ).

Kỳ diệu: Nuôi sống thành công cặp song sinh chào đời ở tuần 25, nặng vỏn vẹn 500g - Ảnh 1
Lần đầu tiên tại Việt Nam, các y bác sĩ đã nuôi sống thành công cặp song sinh nặng 500g, chào đời ở tuần thai thứ 25 - Ảnh: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, đến nay, 2 bé được đã tự thở khí trời, ăn được sữa khoảng 600ml-700ml/ngày; quá trình tăng trưởng của các bé tiến bộ từng ngày. Hiện trẻ đã biết mỉm cười tự phát, massage đã thể hiện sự dễ chịu. Mẹ của các bé được hướng dẫn chăm sóc Kangaroo cho bé từ lúc 3 tháng tuổi.

Chia sẻ về những ngày tháng chăm sóc, điều trị cho cặp song sinh đặc biệt này, TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh đánh giá: “Trong sản khoa những trường hợp trẻ cực kỳ non tháng là trẻ có cân nặng dưới 1.000 gram và chào đời ở tuần thai dưới 28 tuần. Những trường hợp này, các cơ quan của trẻ còn non yếu, dễ tổn thương. Trẻ có các nguy cơ cơ bản như ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, xuất huyết não, hoại tử ruột, nhiễm trùng sơ sinh, rối loạn chuyển hoá, vàng da… Nguy cơ muộn có thể gặp các bệnh lý như võng mạc, dễ nhiễm trùng, tiểu đường, cao huyết áp…”.

Kỳ diệu: Nuôi sống thành công cặp song sinh chào đời ở tuần 25, nặng vỏn vẹn 500g - Ảnh 2
Cặp song sinh chỉ nặng 500 gram đã phát triển rất tốt, hoàn toàn khỏe mạnh - Ảnh: báo Tin tức

Theo TS.BS Lê Minh Trác - Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, trong suốt quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc 2 bé sơ sinh vừa qua, các bé đã được hỗ trợ hô hấp bơm surfactant thở máy 43 ngày, thở oxy 30 ngày; nuôi dưỡng tĩnh mạch kết hợp tiêu hoá phòng viêm ruột hoại tử. Việc nuôi tĩnh mạch, lấy ven cho các bé vô cùng khó khăn khi toàn bộ tay, chân trẻ rất nhỏ, thậm chí không bằng tay út của người lớn. Trong 6 ngày đầu 2 bé chỉ ăn được 1ml/bữa, sau 2 tuần đã ăn tăng lên được 6ml/bữa, sau 23 ngày ăn được 10ml/bữa bằng cách nhỏ sữa từng giọt”.

Đặc biệt, khi chăm sóc các trẻ này, các bác sĩ phải hết sức thận trọng để có thể chống nhiễm khuẩn, ổn định thân nhiệt cho các bé.

"Đến thời điểm này, 2 em bé hoàn toàn khoẻ mạnh, chưa có biểu hiện bất thường nào; tránh được những biến chứng gần của trẻ sơ sinh. Các biến chứng về xơ phổi, mắt, biến chứng về tim mạch… là khó có thể xảy ra" - PGS.TS Trần Danh Cường vui mừng chia sẻ.

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