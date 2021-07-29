Không được vào chợ, cặp vợ chồng 'tung cước' với cán bộ công an, còn livestream làm bằng chứng rằng mình... đúng

Xã hội 29/07/2021 09:23

Thông "chốt" bất thành vì không có phiếu đi chợ theo quy định, cặp vợ chồng gây hấn với cán bộ công an. Thậm chí, còn livestream để chứng minh rằng mình làm đúng.

Mới đây, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội gây ra nhiều tranh cãi dư luận khi ghi lại hình ảnh một cặp vợ chồng "ngang nhiên" phi xe đòi vào chợ Yên Phụ (Tây Hồ) mặc dù không có phiếu đi chợ như quy định. Những hành động "xấu" của cặp vợ chồng đã được các nhân chứng xung quanh ghi lại.

Cụ thể, trong đoạn clip, ngay tại đầu chợ, lực lượng chốt kiểm dịch đã kịp thời chặn xe của cặp đôi lại, yêu cầu quay đầu ra về. Tuy nhiên, hai người này chẳng những không chấp hành còn lại có hành vi chống đối, cự cãi âm ĩ, gây mất trật tự tại chốt kiểm dịch.

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Cặp đôi không có phiếu đi chợ như quy định vẫn chống đối đòi thông chốt - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đó, cán bộ công an tại chốt cũng nhẫn nại liên tục yêu cầu họ ra ngoài, không được vào trong chợ. Lúc này, người chồng đã có thái độ không hài lòng, anh này một mực khăng khăng giấy tờ đầy đủ, tuy nhiên có phiếu vào chợ thì không có.

Bị từ chối nhiều lần, người đàn này bắt đầu tỏ ra kích động và đáng nói, ông còn bảo vợ rút điện thoại ra... livestream. Người vợ liên tục dí thẳng camera điện thoại vào mặt cán bộ chức năng. Dù được cán bộ công an yêu cầu tắt máy nhưng người vợ vẫn bất chấp còn nói bằng giọng điệu thách thức: "Tôi phải quay clip làm bằng chứng. Anh là cái gì ở đây? Anh có nhiệm vụ gì? Anh sai tôi có quyền quay. Thẻ của anh đâu đưa đây...".

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Người phụ nữ livestream vụ việc trên mạng xã hội, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ vậy, hai người này còn quá khích đến mức tự mình lao xe vào "thông chốt", vừa la hét, túm áo lực lượng chức năng. Các nhân chứng đứng xung quanh quan sát vụ việc còn phải bức xúc chỉ mặt người vợ: "Đây, cô này đã đánh công an", "Giữ họ lại đi, cưỡng chế đi, người dân ủng hộ các anh"

Cuối cùng lực lượng chức năng cũng cưỡng chế được hai đối tượng có hành vi chống đối và lập tức đưa về phường để giải quyết, xử phạt theo quy định. Được biết, hai vợ chồng có địa chỉ tại phường Phúc Xá (Ba Đình), còn địa điểm xảy ra vụ việc là phường Yên Phụ (Tây Hồ). 

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