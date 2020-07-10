Đến phòng trọ tìm, thấy vợ nằm trên giường với anh kết nghĩa, Hùng lao tới đâm tình địch nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Chiều 9/7 vừa qua, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Hữu Hùng (sinh năm 1984, trú thôn Xuân Tự 1, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) về tội giết người và cướp tài sản. Trước đó, đối tượng này đã dùng dao đâm tình địch nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng. Nạn nhân được xác định là anh T.V.P (anh kết nghĩa của Hùng).

Theo cáo trạng, Hùng và Nguyễn Thị Kim Phượng là vợ chồng. Trong quá trình sống chung, vì mâu thuẫn nên vợ chồng ly thân nhưng chưa làm thủ tục ly hôn. Trong thời gian này, chị Phượng và anh P. có quan hệ tình cảm với nhau.

Chính vì vậy, trong thời gian ly thân, chị Phượng và P. cùng đến thôn Gò Sắn, xã Ninh Hưng, TX Ninh Hòa thuê nhà để ở. Tối 5/1/2019, chị Phượng cùng một số người bạn tụ tập tại căn nhà do chị và anh P. thuê. Sau khi biết nơi chị Phượng ở, Hùng mang theo 1 con dao tự chế rồi đi đến địa điểm trên. Khi vào nhà, Hùng nhìn thấy chị Phượng và anh P. đang nằm trên giường nên cầm dao lao đến.

Mặc dù đã ly thân nhưng khi nhìn thấy vợ nằm trên giường với người đàn ông khác, Hùng vẫn lao vào chém tình địch tới tấp - Ảnh: Internet

Hùng đâm nhiều nhát trúng vào tai, ngực, vai và đùi của anh P. khiến nạn nhân bị thương, phải bỏ chạy. Đuổi theo nhưng không kịp, Hùng quay lại ngôi nhà thì thấy chiếc ví của người anh kết nghĩa ở trên giường.

Hùng mang theo chiếc ví rồi đi về nhà tại xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Về phần nạn nhân, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật 63%.

Đến ngày 6/1/2019, đối tượng đến Công an thị xã Ninh Hòa đầu thú, giao nộp con dao gây án và chiếc ví của P. trong đó có một số giấy tờ cùng số tiền là 2.060.000 đồng.

Tại phiên tòa xét xử vào chiều qua, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Hùng 10 năm tù về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt của 2 tội là 17 năm tù. Đồng thời, Hùng còn bị buộc bồi thường cho người bị hại gần 38 triệu đồng.

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