KHẨN: Tìm người đi xe khách từ Bình Dương đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội phát hiện ca Covid-19 đã tiêm 2 liều vắc-xin

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm người liên quan ca F0 đi từ tỉnh Bình Dương về Hà Nội bằng xe khách của nhà xe Vân Tuyến.

Theo báo Người Lao động đưa tin, liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện tại Hà Nội vào chiều 20/10 là người Hà Giang đi từ tỉnh Bình Dương về Hà Nội bằng xe khách của nhà xe Vân Tuyến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người đi xe của nhà xe Vân Tuyến khởi hành từ Bình Dương đến khu vực Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 3 giờ 30 ngày 20/10.

Những người đã đi chuyến xe trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch để được tư vấn, hướng dẫn: 0969082115 hoặc 0949396115.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 19/10 đến 18 giờ ngày 20/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly. Các bệnh nhân này phân bố tại 5 quận, huyện: Hai Bà Trưng (4), Bắc Từ Liêm (2), Nam Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1), Thường Tín (1) và thuộc chùm ca bệnh liên quan đến các tỉnh có dịch.

Trong số các ca nhiễm mới, có bệnh nhân T.S.T. (nam, SN 1982; quê quán ở huyện Đồng Văn, Hà Giang), nơi phát hiện bệnh ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân này làm việc tại tỉnh Bình Dương từ 7 tháng nay.

Ngày 17/10, bệnh nhân đi xe khách Vân Tuyến từ tỉnh Bình Dương và về đến Hà Nội ngày 20/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đã được tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 178 ca mắc COVID-19 sau 7 ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ ngày 14/10/2021 đến nay 18h ngày 20/10, toàn tỉnh phát hiện 178 ca mắc COVID-19.

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