KHẨN: Tìm người đi xe khách từ Bình Dương đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội phát hiện ca Covid-19 đã tiêm 2 liều vắc-xin

Xã hội 21/10/2021 08:39

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm người liên quan ca F0 đi từ tỉnh Bình Dương về Hà Nội bằng xe khách của nhà xe Vân Tuyến.

Theo báo Người Lao động đưa tin, liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện tại Hà Nội vào chiều 20/10 là người Hà Giang đi từ tỉnh Bình Dương về Hà Nội bằng xe khách của nhà xe Vân Tuyến, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo tìm người đi xe của nhà xe Vân Tuyến khởi hành từ Bình Dương đến khu vực Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 3 giờ 30 ngày 20/10.

Những người đã đi chuyến xe trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch để được tư vấn, hướng dẫn: 0969082115 hoặc 0949396115.

KHẨN: Tìm người đi xe khách từ Bình Dương đến bến xe Mỹ Đình, Hà Nội phát hiện ca Covid-19 đã tiêm 2 liều vắc-xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 19/10 đến 18 giờ ngày 20/10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2 đã được cách ly. Các bệnh nhân này phân bố tại 5 quận, huyện: Hai Bà Trưng (4), Bắc Từ Liêm (2), Nam Từ Liêm (1), Hoàng Mai (1), Thường Tín (1) và thuộc chùm ca bệnh liên quan đến các tỉnh có dịch.

Trong số các ca nhiễm mới, có bệnh nhân T.S.T. (nam, SN 1982; quê quán ở huyện Đồng Văn, Hà Giang), nơi phát hiện bệnh ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân này làm việc tại tỉnh Bình Dương từ 7 tháng nay.

Ngày 17/10, bệnh nhân đi xe khách Vân Tuyến từ tỉnh Bình Dương và về đến Hà Nội ngày 20/10, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đã được tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19.

Toàn tỉnh Phú Thọ có 178 ca mắc COVID-19 sau 7 ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên

Toàn tỉnh Phú Thọ có 178 ca mắc COVID-19 sau 7 ngày ghi nhận ca bệnh đầu tiên

Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, từ ngày 14/10/2021 đến nay 18h ngày 20/10, toàn tỉnh phát hiện 178 ca mắc COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm người đi xe khách tìm người liên quan đến covid-19 tìm người

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 54 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 13 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số