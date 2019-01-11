Hot girl quỳ gối xin lỗi vì cặp với chồng người khác, dân mạng 'ném đá': Có nhan sắc mà giật chồng người ta!

Mới đây nhất, một vụ đánh ghen xảy ra tại Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, một cô gái trẻ có thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại cặp với đàn ông đã có vợ.

Thời gian gần đây, có không ít những vụ đánh ghen được đăng tải trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là hầu hết các cô “bồ nhí” đều còn rất trẻ và xinh đẹp.

Sự việc được bạn bè của người vợ quay lại và đăng tải lên mạng xã hội gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi cướp chồng của cô “bồ nhí”.

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình , người vợ đã theo dõi và bắt quả tang khi cả hai hẹn hò với nhau. Bị cô vợ đánh đập dã man, cô gái đã quỳ dưới đất để cầu xin tha thứ và hứa sẽ làm theo mọi yêu cầu của chị.

Nhiều người thắc mắc cô gái này còn trẻ và xinh đẹp như vậy, tại sao không kiếm người tử tế để kết hôn mà lại đeo bám vào người đàn ông đã có gia đình, làm mất danh dự của phụ nữ? Tuy nhiên, cũng có người cho rằng trong việc ngoại tình thì người đàn ông mới là kẻ có tội lớn nhất vì đứng núi này trông núi nọ, phụ bạc vợ con.

Không chỉ ở Trung Quốc, tại Việt Nam trong năm vừa qua cũng có không ít vụ đánh ghen gây xôn xao.

Đánh ghen tàn bạo ở Việt Nam

Gần đây nhất là vào ngày 25/12/2018, tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ đánh ghen gây chấn động. Theo những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, một cô gái liên tục bị hai người phụ nữ đánh đập. Nguyên nhân là vì cô gái này đã lén lút quan hệ với chồng người khác.

Mặc dù cả gia đình đã can thiệp và kẻ thứ ba cũng hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ sai trái, thế nhưng sau đó họ vẫn lén lút qua lại. Phát hiện sự việc, người vợ đã cùng mẹ tìm đến nhà để đánh ghen.

Thời gian qua, cộng đồng mạng Việt Nam cũng chứng kiến không ít cảnh đánh ghen tàn bạo - Ảnh: Internet

Tại đây, mặc cho mọi người can ngăn, hai người phụ nữ vẫn liên tục đánh đập, lột đồ của cô gái để trừng trị.

Trước đó, cư dân mạng cũng từng chứng kiến những vụ đánh ghen dã man không kém như đổ nước mắm lên người hay xát ớt vào vùng kín giữa đường. Hầu hết những cô gái bị đánh đều còn rất xinh đẹp.

Nhiều người bị đổ nước mắm lên người, thậm chí là xát ớt vào vùng kín - Ảnh: Internet

Trước tình trạng này, không ít người tỏ ra lo ngại về lối sống của một bộ phận giới trẻ ngày nay. Vì ham vật chất, một số cô gái trẻ sẵn sàng bán rẻ danh dự để cặp với người đã có gia đình, dẫn đến nhiều hệ lụy xấu.