Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng Lai" khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam

Liên quan đến vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa qua đã khởi tố đối với 4 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trước những sai phạm của cơ sở này, đặc biệt là việc "giả sư, giả thầy" để trục lợi từ các tấm lòng hảo tâm, vụ việc của "Tịnh thất Bồng Lai" hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Mới đây, một luật sư đã chia sẻ hình ảnh của ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai.