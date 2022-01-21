Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân "Tịnh Thất Bồng Lai" khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam

Xã hội 21/01/2022 09:04

Sau khi bị khởi tố, ông Lê Tùng Vân cùng các "sư thầy" tại Tịnh Thất Bồng Lai hiện đang làm việc với luật sư. Hình ảnh của ông được phía luật sư chia sẻ kèm theo thông báo mới nhất.

Liên quan đến vụ án "Tịnh thất Bồng Lai", CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) vừa qua đã khởi tố đối với 4 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". 

Trước những sai phạm của cơ sở này, đặc biệt là việc "giả sư, giả thầy" để trục lợi từ các tấm lòng hảo tâm, vụ việc của "Tịnh thất Bồng Lai" hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Mới đây, một luật sư đã chia sẻ hình ảnh của ông Lê Tùng Vân và những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai.

Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân 'Tịnh Thất Bồng Lai' khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của ông Lê Tùng Vân. (Ảnh: Internet)

Trong hình ảnh mới nhất của ông Lê Tùng Vân sau khi bị khởi tố, người này mặc áo nâu, đeo khẩu trang, ngồi tựa trên giường, dáng vẻ tiều tụy. Xung quanh có các luật sư đang tập trung làm việc. Được biết, ông cùng các "sư thầy" tại Tịnh thất Bồng Lai đã có buổi làm việc đầu tiên với luật sư bảo vệ mình. 

Theo chia sẻ từ vị luật sư này, ông cùng 4 cộng sự nữa sẽ đứng ra bảo vệ cho các bị can tại Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, phía luật sư đã tham gia vào buổi làm việc của điều tra viên, lấy lời khai của Lê Thanh Nhất Nguyên.

Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân 'Tịnh Thất Bồng Lai' khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam - Ảnh 2
Luật sư làm việc tại Tịnh Thất Bồng Lai. (Ảnh: Internet)

Vị luật sư cũng tiết lộ cho biết ông Nhất Nguyên có dấu hiệu lờ đờ, xuống sức vì "không hợp thức ăn trong trại giam", phía luật sư tiết lộ: "Trong buổi làm việc, ông Nhất Nguyên trông lờ đờ, phản ứng chậm chạp. Ông cho biết vì ăn chay, không hợp với thức ăn trong trại tạm giam".

Từ ngày bị khởi tố, đây là lần đầu tiên những người sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai xuất hiện trở lại trên MXH. Về phía cơ sở này, những người tại Tịnh thất thời gian không có bất cứ chia sẻ nào trong suốt thời gian qua. 

Hình ảnh tiều tụy của ông Lê Tùng Vân 'Tịnh Thất Bồng Lai' khi làm việc với luật sư, tiết lộ không hợp thức ăn trong trại giam - Ảnh 3

Cơ quan CSĐT hiện đang xem xét khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng tội danh "loạn luân", cơ quan này nhận định đây là vấn đề phức tạp, khó xác định hành vi phạm pháp của ông Lê Tùng Vân. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

 

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