Xôn xao thông tin Diễm My bị “Tịnh thất Bồng Lai” giấu tại một nơi bí mật, thực hư ra sao?

Xã hội 18/01/2022 14:36

Thông tin về cô gái mất tích tên Diễm My bị những người sinh sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” giấu đi tại một nơi bí mật, cùng nhiều tiết lộ chấn động khác, hiện đang gây xôn xao MXH dù chưa biết thực hư ra sao.

Tối ngày 17/1 vừa qua, MXH xôn xao trước thông tin mới nhất về “Tịnh thất Bồng Lai”. Rất nhiều diễn đàn MXH đã chia sẻ thông tin được cho là từ Nguyễn Sin - một trong số những người lên tiếng về sai phạm của Tịnh thất Bồng lai từ 3 năm trước. Thông tin được lan truyền cho rằng người này đã nhận được tin cực kỳ chấn động về Tịnh thất Bồng Lai.

Cụ thể, thông tin lan truyền cho biết những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” là ông Lê Tùng Vân - Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên có thể chính là những người đứng đằng sau xúi giục, hướng dẫn Diễm My làm đơn tố cáo bố ruột của mình với những hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực nhằm khiến dư luận chuyển hướng chỉ trích gia đình ông Thắng bà Mai (bố mẹ ruột Diễm My).

Xôn xao thông tin Diễm My bị “Tịnh thất Bồng Lai” giấu tại một nơi bí mật, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Ảnh chụp màn hình 

Sợ rằng nếu như Công An tìm thấy được Diễm My hoặc cô gái này bất ngờ “quay đầu” thì sẽ gây nên những “trở ngại” cho “Tịnh thất Bồng Lai”, bởi khi đấy vở kịch mang tên "thầy-con" sẽ hạ màn. Vì vậy, đó có thể là lý do khiến Diễm My bị đem giấu ở 1 nơi thật bí mật.

Hiện tại, đây chỉ là những thông tin được lan truyền trên MXH và chưa có được sự kiểm chứng là sự thật. Tuy nhiên, trước những sai phạm của Tịnh thất Bồng Lai thời gian qua, cộng với việc cô gái tên Diễm My đã mất tích nhiều tháng qua khiến cho MXH vô cùng xôn xao và lo lắng trước thông tin này.

Xôn xao thông tin Diễm My bị “Tịnh thất Bồng Lai” giấu tại một nơi bí mật, thực hư ra sao? - Ảnh 2

Trước đó, vào tối 6/1, ông Võ Văn Thắng (bố ruột Diễm My) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy con gái tại Tịnh Thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Tuy nhiên, ông Thắng, bà Mai sau đó đã phải thông báo rằng cuộc gọi trên là giả mạo.

Dẫn tin từ Zing New, công an tỉnh Long An cho biết thông tin tìm thấy Diễm My lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Lực lượng chức năng chưa nắm được thông tin cô gái này đang ở đâu. Qua khám xét Tịnh thất Bồng Lai, cảnh sát không phát hiện cô gái nào tên Võ Thị Diễm My.

Xôn xao thông tin Diễm My bị “Tịnh thất Bồng Lai” giấu tại một nơi bí mật, thực hư ra sao? - Ảnh 3

Về cô gái có tên Diễm My đang được cả cộng động mạng tìm kiếm suốt nhiều tháng qua. Được biết, cô gái này tên đầy đủ là Võ Thị Diễm My (1999) là con gái của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng. Năm 2019 khi đang chuẩn bị du học nước ngoài, Diễm My bất ngờ “đòi” đến Tịnh thất Bồng Lai “tu tập” sau vài lần gặp gỡ với những người tại đây.

Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn. Đến tháng 9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà ra đi.

Xôn xao thông tin Diễm My bị “Tịnh thất Bồng Lai” giấu tại một nơi bí mật, thực hư ra sao? - Ảnh 4

Về vụ việc Tịnh thất Bồng Lai, vừa qua cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố đối với 4 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ những sai phạm.

Công an tỉnh Long An thông tin mới về vụ khởi tố những sai phạm của 'Tịnh thất bồng lai'

Công an tỉnh Long An thông tin mới về vụ khởi tố những sai phạm của 'Tịnh thất bồng lai'

Ngoài khởi tố tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân", hiện Công an tỉnh Long An hay Công an huyện Đức Hòa chưa khởi tố thêm tội danh đối với ông Lê Tùng Vân và những người liên quan trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”.

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