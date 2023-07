Xôn xao thông tin Diễm My bị “Tịnh thất Bồng Lai” giấu tại một nơi bí mật, thực hư ra sao?

Cụ thể, thông tin lan truyền cho biết những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” là ông Lê Tùng Vân - Hoàn Nguyên - Nhất Nguyên có thể chính là những người đứng đằng sau xúi giục, hướng dẫn Diễm My làm đơn tố cáo bố ruột của mình với những hành vi vi phạm đạo đức và bạo lực nhằm khiến dư luận chuyển hướng chỉ trích gia đình ông Thắng bà Mai (bố mẹ ruột Diễm My).

Sợ rằng nếu như Công An tìm thấy được Diễm My hoặc cô gái này bất ngờ “quay đầu” thì sẽ gây nên những “trở ngại” cho “Tịnh thất Bồng Lai”, bởi khi đấy vở kịch mang tên "thầy-con" sẽ hạ màn. Vì vậy, đó có thể là lý do khiến Diễm My bị đem giấu ở 1 nơi thật bí mật.

Trước đó, vào tối 6/1, ông Võ Văn Thắng (bố ruột Diễm My) bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy con gái tại Tịnh Thất Bồng Lai, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Tuy nhiên, ông Thắng, bà Mai sau đó đã phải thông báo rằng cuộc gọi trên là giả mạo.

Dẫn tin từ Zing New, công an tỉnh Long An cho biết thông tin tìm thấy Diễm My lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. Lực lượng chức năng chưa nắm được thông tin cô gái này đang ở đâu. Qua khám xét Tịnh thất Bồng Lai, cảnh sát không phát hiện cô gái nào tên Võ Thị Diễm My.

Về cô gái có tên Diễm My đang được cả cộng động mạng tìm kiếm suốt nhiều tháng qua. Được biết, cô gái này tên đầy đủ là Võ Thị Diễm My (1999) là con gái của bà Đoàn Thị Tuyết Mai và ông Võ Văn Thắng. Năm 2019 khi đang chuẩn bị du học nước ngoài, Diễm My bất ngờ “đòi” đến Tịnh thất Bồng Lai “tu tập” sau vài lần gặp gỡ với những người tại đây.

Nhận thấy đây không phải là cơ sở tôn giáo, vợ chồng bà Mai đã phản đối việc con "tu hành" tại đây, dẫn đến việc Diễm My bỏ trốn. Đến tháng 9/2019, bà Đoàn Thị Tuyết Mai gửi đơn trình báo đến Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, về việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) bỏ nhà ra đi.

Về vụ việc Tịnh thất Bồng Lai, vừa qua cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố đối với 4 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai” gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân". Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ những sai phạm.