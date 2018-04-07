Hiệu trưởng bị tố bắt hơn 40 học sinh đứng nhiều giờ liền trong khi nhiều em còn chưa ăn sáng

Theo phản ánh của một nữ sinh lớp 6 tại trường THCS và THPT Trần Đề, em và 41 bạn khác bị thầy hiệu trưởng bắt đứng ngoài hành lang nhiều giờ liền vào ngày 3/4.

Được biết vào ngày 3/4, thầy hiệu trưởng đã phạt cả lớp 6A3 đứng trước hành lang trong nhiều giờ liền, từ tiết 2 cho đến tiết 4 vì một số bạn nam mất trật tự trong giờ Ngữ văn.

Hiệu trưởng trường THCS và THPT Trần Đề bị tố bắt học sinh đứng nhiều giờ liền - Ảnh: Internet

Một nữ sinh kể lại rằng nhiều bạn rất mệt mỏi vì trước đó chưa được ăn sáng. Chỉ đến khi cô giáo báo với hiệu trưởng có bạn sắp xỉu thì thầy mới cho nghỉ. Tuy nhiên, theo lời của thầy hiệu trưởng, trước đó ông đã giao cho cô giáo quản lý nên nghĩ rằng cô đã cho các em vào lớp.

Sau khi nghe thông tin sự việc, nhiều phụ huynh tỏ ra không hài lòng trước hình phạt này.

Chiều hôm qua (6/4), trong buổi trao đổi với báo chí, ông Trần Quốc Thống, hiệu trưởng trường THCS và THPT Trần Đề cho biết nguyên nhân khiến ông phạt cả lớp đứng là do một số em học sinh trong lớp 6A3 thường xuyên mất trật tự, bị các thầy cô phản ánh.

Được biết một số em học sinh lớp 6A3 thường xuyên mất trật tự, bị các thầy cô giáo khác phàn nàn - Ảnh: Internet

Vào ngày xảy ra sự việc, ông Thống đã làm việc với cô giáo dạy Ngữ văn vì để cho lớp học gây ồn ào. Vị hiệu trưởng cho biết: “Một số em thường xuyên làm ồn nên giáo viên phản ánh hoài. Phía trường quan tâm chấn chỉnh các em. Ví dụ 1-2 em quậy mà không xử lý dứt điểm thì kéo dài ra cả lớp, không ổn định được. Nếu xử lý không khéo, các em bỏ học nữa”.

Ông Thống khẳng định rằng trong thời gian bị phạt, không có bất kỳ học sinh nào ngất xỉu. Ông cũng giải thích thêm, khi ông đi xuống là tiết hai, tức là hơn 8 giờ và chỉ phạt các em đứng tới 9, 10 giờ chứ không phải tới trưa.

Ý kiến luật sư: Đuổi việc cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước lau bảng là quá nhẹ Cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng đã trả giá bằng việc bị loại ra khỏi ngành giáo dục vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Theo Luật sư Bùi Đình Ứng, án phạt này với cô giáo là xứng đáng, thậm chí còn quá nhẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-truong-bi-to-bat-hon-40-hoc-sinh-dung-nhieu-gio-lien-trong-khi-nhieu-em-con-chua-an-sang-277931.html