Hé lộ lời khai của nghi phạm ngáo đá chém 5 người tử vong, 1 người bị thương ở Thái Nguyên

Xã hội 26/12/2019 19:03

Mâu thuẫn với vợ, đối tượng ngáo đá ở Thái Nguyên dùng dao chém 6 người thương vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hoá, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi chém 6 người thương vong. 

Bước đầu, tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận nghiện ma tuý, từng sử dụng heroin và ma tuý đá. Chín cho biết bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý không bình thường, luôn cảm thấy khó chịu. 

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Hoàng Văn Chín chém 5 người tử vong và 1 người bị thương sau khi sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác - Ảnh: Vietnamnet

Sáng nay (26/12), vợ Chín là chị Ma Thị Hưởng (SN 1976) đòi bỏ đi. Bực tức, Chín tát và lấy búa ở gầm giường đánh vào đầu vợ, rồi lấy dao chém nhiều nhát khiến chị Hưởng tử vong. 

Sau khi chém vợ, Chín cầm dao đi ra ngoài đường và gặp một nhóm người dân. Đối tượng vung dao chém chị Trần Thị Hường (SN 1984) tử vong rồi quay sang chém chết anh Hoàng Văn Luận (SN 1975) khi người này đang đứng ở ngoài đường.

Chín tiếp tục đi sang nhà anh rể là Lường Văn Bánh (SN 1974). Đến đầu ngõ, đối tượng thấy anh Lường Văn Hoàng (SN 1966) đang đi xe máy lên dốc nên vung dao chém khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hung thủ vào nhà anh rể gõ cửa. Khi anh Bánh mở cửa, Chín chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thấy vậy, chị Tám (vợ anh Bánh) ra ôm em trai và gào khóc. Nghe tiếng khóc, anh Hoàng Văn Nam (SN 1994, cháu ruột nạn nhân) chạy ra xem cũng bị Chín chém tử vong. 

Gây án xong, Chín bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 10 giờ cùng ngày, công an bắt giữ Chín khi hắn đang lẩn trốn trong khu đồi. Đối tượng khai bản thân mình và những người hàng xóm không có mâu thuẫn gì.

Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do Chín sử dụng ma túy bị ảo giác, tiếp đó ra tay chém nhiều người vô tội khi xảy ra mâu thuẫn với vợ. Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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Từ khóa:   Thái Nguyên giết người chồng giết vợ

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