Chính quyền phường Xuân Hòa, TP. Long Khánh (Đồng Nai) đã làm thủ tục cho một gia đình trên địa bàn tạm thời chăm sóc bé trai bị bỏ rơi ở công viên.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi ở TP. Long Khánh (Đồng Nai), ông Trần Tuấn Kiệt - Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa (TP. Long Khánh) cho biết chỉ trong thời gian ngắn đã có mười mấy người đến xin nhận nuôi cháu.

Bên cạnh đến xin trực tiếp, rất nhiều người còn gọi điện, nhắn tin qua các trang mạng xã hội nhưng phía xã đều từ chối.

Bé trai bị bỏ rơi ở công viên khiến nhiều người xót xa - Ảnh: FB

Hiện cháu bé đã được bàn giao cho một gia đình tạm thời nuôi dưỡng. Chính quyền phường đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai bị bỏ rơi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Nói về gia đình nhận nuôi cháu bé, ông Kiệt cho biết đây là cặp vợ chồng hiếm muộn, lấy nhau lâu rồi nhưng mới có một đứa con. Người vợ là giáo viên và rất yêu quý trẻ con. Đây cũng là người đã phát hiện cháu bé ở công viên đầu tiên và đưa về trạm y tế phường. Do xét thấy gia đình này đủ điều kiện để chăm sóc cháu bé nên phường đã đồng ý giao cháu bé cho họ tạm chăm sóc.

Bé trai bị bỏ rơi cùng mảnh giấy nhắn - Ảnh: FB

Như đã đưa tin, sáng 27/8, người dân đang đi tập thể dục ở công viên phường Xuân Hòa phát hiện một em bé bị bỏ rơi khoảng 1 tháng tuổi, cùng một mảnh giấy trắng ghi dòng chữ "Con anh đó anh Hưng".

Người dân sau đó đã mang bé vào Trạm Y Tế phường Xuân Hòa để chăm sóc, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

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