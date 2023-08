Về quê nghỉ lễ, hai người đi xe máy trên đường bị sét đánh trúng khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ Zings, vào ngày 1/9, cơ quan chức năng Hải Phòng xác nhận có một người tử vong, một người bị thương do sét đánh trong trận mưa dông tại xã An Hòa, huyện An Dương.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào 7h20 sáng ngày 1/9 khi đang đi trên đoạn đường từ thôn Đồng Sóc về thôn Hà Nhuận 1 (xã An Hoà, huyện An Dương), anh Phạm Văn C. (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn D. (33 tuổi, cùng ở tại xóm 13, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã điều khiển xe máy đi trên đường thì gặp cơn mưa to kèm theo giông, sét lớn đánh trúng.

Một trong 2 nạn nhân bị sét đánh trúng tử vong đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. (Ảnh: Zings)

Ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch xã An Hòa, huyện An Dương, TP. Hải Phòng cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên anh D. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Kim Thành, Hải Dương, tình trạng tỉnh táo, sức khỏe ổn định. Riêng về anh C., thân nhân của nạn nhân C. đã có đơn đề nghị không khám nghiệm tử thi và đưa nạn nhân về an táng.

Nạn nhân bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. (Ảnh: Zings)

Báo Công An Nhân dân cho biết thêm, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng có địa giới tiếp giáp trực tiếp với huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Thời điểm hai nạn nhân bị sét đánh nêu trên, tại khu vực Hải Phòng có mưa giông lớn, sấm sét với mật độ được cho là cao nhất trong mùa mưa năm nay.

