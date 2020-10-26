Khoảng 8 giờ sáng nay, người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới chân tòa nhà chung cư tại Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ sáng nay (26/10), người dân tại khu vực chung cư Gemek Tower 1 Lê Trọng Tấn (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới sân trước khu vực tòa nhà. Nạn nhân khoảng 30 tuổi.

Người dân phát hiện một người phụ nữ tử vong dưới sân khu vực tòa nhà - Ảnh: Internet

Với những dấu hiệu quan sát ban đầu, nhiều người cho rằng nạn nhân có thể rơi từ trên cao xuống. Ngay khi nhận được tin, một số cán bộ quản lý tòa nhà đã nhanh chóng có mặt để xác minh vụ việc, đăng tin thông báo tìm người thân nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội cũng xảy ra trường hợp một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong. Theo đó, vào khoảng hơn 12 giờ trưa 4/9, người dân ở một tòa chung cư tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn và phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sảnh tòa nhà chung cư.

Nhận được tin người đàn ông tử vong, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin, chính quyền địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

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