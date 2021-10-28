Hà Nội: Bé trai tổ chức sinh nhật đông bạn bè trước 4 ngày phát hiện mắc COVID-19

Nhà chức trách truy vết có tới 35 F1 tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn và 41 F1 tại Đan Phượng liên quan ca COVID-19 này.

Theo thông tin của Sức khoẻ & Đời sống, tối 27/10, Sở Y tế Hà Nội công bố 28 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong đó có bé trai Đ.M.H (13 tuổi ở cụm 11, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng). Sở Y tế xếp ca bệnh này vào nhóm ca COVID-19 phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Được biết, bé trai học nội trú tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn (ở xã Đồng Yên, huyện Quốc Oai). Hiện vẫn chưa xác minh được nguồn lây của ca F0 này.

Ngay sau khi phát hiện bé H. dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã điều tra, truy vết được 35 trường hợp F1 và 114 trường hợp liên quan khác tại Trung tâm này. Toàn bộ cán bộ nhân viên và các cháu điều trị, học tập tại Trung tâm đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin từ chính quyền huyện Quốc Oai, hiện nhà chức trách đã cách ly y tế, lập chốt kiểm soát toàn bộ Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn.

Qua truy vết trước đó, ngày 1/10, bé H. được mẹ đón từ Trung tâm về nhà tại cụm 11 xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Từ ngày 1 đến 24/10, bé chỉ ở nhà và hàng ngày có sang hàng xóm chơi.

Đáng chú ý, ngày 23/10, bé H. tổ chức sinh nhật có sự tham gia của nhiều người nhà và bạn bè. Đến sáng 25/10, bé H được bố mẹ đưa trở lại Trung tâm. Đến sáng 26/10, bé H xuất hiện triệu chứng sốt, sau đó được làm test nhanh cho kết quả dương tính. Kết quả khẳng định RT-PCR trả vào trưa 27/10 cho kết quả tương tự.

Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng đã rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với ca F0, phong tỏa tạm thời ngõ 46 với khoảng 20 hộ dân. Đến cuối giờ chiều 27/10, huyện Đan Phượng đã xác định có 41 F1, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung.

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