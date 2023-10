Theo nguồn tin mới nhất từ Thanh niên, chiều 27/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký quyết định ban hành quyết định điều chỉnh, sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn: Quyết định cho phép hàng quán ăn uống tại chỗ.

So với bộ tiêu chí do Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề xuất cách đây 3 ngày (ngày 24/10), Bộ tiêu chí giảm từ 6 tiêu chí xuống còn 4 tiêu chí, đồng thời bỏ yêu cầu không bật máy lạnh và không phục vụ rượu, bia.