So với bộ tiêu chí do Ban Quản lý An toàn thực phẩm đề xuất cách đây 3 ngày (ngày 24/10), Bộ tiêu chí giảm từ 6 tiêu chí xuống còn 4 tiêu chí, đồng thời bỏ yêu cầu không bật máy lạnh và không phục vụ rượu, bia.

Theo nguồn tin mới nhất từ Thanh niên, chiều 27/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký quyết định ban hành quyết định điều chỉnh, sửa đổi Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn: Quyết định cho phép hàng quán ăn uống tại chỗ .

Tiêu chí 1 (đối với cơ sở): Cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời phải bố trí khu vực giao- nhận thực phẩm đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch; trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thiết bị làm khô tay; tự tổ chức xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên, định kỳ cho người làm việc tại cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao.

Theo đó, báo Người lao động cũng thông tin thêm về các tiêu chí cụ thể như sau:

Cơ sở phải có đăng ký mã QR tại địa chỉ http://antoan-covid.tphcm.gov.vn/ và tổ chức quét mã QR của người tham gia hoạt động tại cơ sở theo Chỉ thị 18 của UBND TP HCM.

Tiêu chí 2 (đối với khách hàng): phải thực hiện nghiêm 5K, quét mã QR và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ sở kinh doanh.

Tiêu chí 3 (đối với nhân viên phục vụ, người bán hàng, người giao- nhận hàng, người đến liên hệ): Thực hiện nghiêm 5K, quét mã QR và thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch. Người làm việc tại cơ sở kinh doanh là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc đã tiêm chủng vắc-xin ngừa Covid-19 ít nhất một mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm.

Tiêu chí 4 (đối với chủ cơ sở): Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại cơ sở.

Ngoài ra, có phương án tổ chức kinh doanh, công khai số lượng khách tối đa được ăn uống tại cơ sở trong cùng một thời điểm (có bảng thông báo rõ tại cơ sở) và đảm bảo số lượng khách đến ăn uống tại cơ sở không được vượt quá số lượng đã thông báo trong cùng một thời điểm.

Thực hiện báo cáo phương án tổ chức kinh doanh và các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch tại cơ sở cho UBND phường, xã, thị trấn để theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM quy định rõ, tùy theo tình hình dịch bệnh, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động phải đạt 4 tiêu chí nêu trên và thực hiện theo quy định cụ thể của UBND TP.HCM.

Như vậy trong quyết định của UBND TP.HCM nêu trên, các đề xuất trước đó về hạn chế bia rượu khi mở bán tại chỗ, không bật máy lạnh trong phòng kín... đã không có. Thay vào đó, bộ tiêu chí này chủ yếu quy định các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng '5K', thực hiện theo quy định của ngành y tế.