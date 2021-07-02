'Giải mã' bí mật trong ổ bánh mì 2 triệu đồng/ổ đắt đỏ nhất Việt Nam

Xã hội 02/07/2021 20:40

Mới đây trên MXH xôn xao thông tin về một nhà hàng ở TP.HCM phục vụ món bánh mì với mức giá đắt đỏ, lên đến 2 triệu đồng. Ngay lập tức "nước đi" này của chủ nhà hàng đã gây ra không ít tranh cãi.

Mới đây, trên MXH lan truyền về hình ảnh của một nhà hàng tại TP.HCM có phục vụ món bánh mì. Đáng chú ý là mức giá của 1 ổ lên đến hơn 2 triệu đồng. Con số này ngay lập tức khiến nhiều người há hốc mồm vì không tin vào mắt mình khi một món ăn đường phố quen thuộc từ nhiều năm nay lại được "đôn" giá lên trời như vậy. 

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Hình ảnh những ổ bánh mì quen thuộc với nguyên liệu bày biện trong tủ kính - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Vnexpress, chia sẻ về mức giá "chát" của 1 ổ bánh mì, đầu bếp của nhà hàng cho biết: "Tôi đã muốn làm điều gì đó để nâng tầm ẩm thực Việt ngay tại Việt Nam. Một trong những món đầu tiên tôi thực hiện từ chiếc bánh mì tầm 20.000 đồng hãy làm điều gì đó 'điên rồ' để nâng mức giá món này lên hơn 2 triệu đồng". 

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Bánh mì có giá 'trên trời' theo chủ ý của đầu bếp - Ảnh: Internet

Vị đầu bếp này cho hay, không phải ngẫu nhiên mà món bánh bình dân này lại được bán với giá như vậy. Anh chia sẻ phần nhân của bánh mì gồm nhiều nguyên liệu thượng hạng như pate gan ngỗng được đặt riêng của một đầu bếp Pháp tại Đà Lạt, sườn heo nướng được thái thành miếng dày. Đặc biệt, mỗi miếng đều được cắt với tỉ lệ "vàng" giữa mỡ và thịt, sốt mayonnaise làm từ nấm truffle Ý có giá lên đến 160 triệu đồng/kg, cùng một số thành phần cơ bản khác như chả lụa, rau sống, dưa leo cắt lát và cà rốt thái sợi... Ngoài ra mỗi ổ bánh mì còn được phục vụ kèm với trứng cá tầm, khoai lang chiên và rượu sâm banh.

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Nguyên liệu của chiếc bánh đắt đỏ được tuyển chọn kỹ càng - Ảnh: Internet

Chủ nhân của ý tưởng "điên rồ" này cũng cho biết thêm, một phần bánh rất lớn, đủ cho 2 - 4 người ăn. Suy ra mỗi người sẽ chi hơn 500 nghìn cho một bữa ăn "bánh mì". Tuy nhiên, vì mức giá rất "chát" nên những ai muốn thưởng thức thì phải đặt trước, cọc 50% hoặc trả trước 100 USD. Sau khi thông tin về nhà hàng này lan truyền trên MXH đã thu hút sự chú ý của không ít thực khách. Ai cũng tò mò về chất lượng của món ăn sau khi nghe mức giá.

Tuy nhiên, đa phần cư dân mạng cho rằng trả một số tiền lớn như vậy để thưởng thức một món ăn đường phố quả là điều rất xa xỉ và không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Mặc dù tinh thần nâng tầm món ăn Việt Nam của vị đầu bếp rất đáng quý nhưng "mạo hiểm" trong kinh doanh như thế này thì không hẳn sẽ mang lại lợi nhuận tốt. Bởi nếu có khách hàng gọi món này cũng là trên tinh thần "ăn một lần cho biết" chứ nếu thường xuyên thì chắc chắn sẽ "viêm màng túi" mất. 

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